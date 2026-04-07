BALONCESTO
El aragonés Aday Mara, tras ganar la NCAA: "Estoy súper orgulloso, con ganas de hacerlo en otros niveles"
El zaragozano celebra hoy su 21 cumpleaños
Aday Mara, pívot español campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines y elegido en el quinteto ideal del 'March Madness', afirmó a la conclusión de la final contra los UConn Huskies, en la que se impusieron por 69-63, que está "muy orgulloso" de ser español y que es "un honor" llevar la bandera del país "a lo más alto del baloncesto universitario en Estados Unidos".
"Estoy muy orgulloso de ser español. Poder representar a mi país y poder llevar la bandera a lo más alto del baloncesto universitario en Estados Unidos es un gran honor. Estoy súper orgulloso, con ganas de hacerlo en otros niveles. Los mensajes que me han mandado a las redes sociales me han llegado y me han ayudado un montón a jugar como he estado jugando. Estoy muy agradecido", señaló en castellano en el vestuario a la conclusión del choque, que festejó con una bandera española en los hombros.
Asimismo, en palabras a la NCAA, indicó: "No tuvimos nuestro mejor partido, fallamos muchos tiros. Pero seguimos estando juntos; esto no es un equipo, es una familia. Eso nos ayudó a seguir jugando y luchando y conseguir la victoria. Nos da igual si los medios o si la gente están o no con nosotros. Vamos a jugar como sabemos, haciendo nuestro mejor baloncesto. Sabíamos de lo que éramos capaces y teníamos mucha confianza en nosotros mismos".
"Los dos años en UCLA vi el partido en un bar o en casa y pensaba que tenía que ser maravilloso estar ahí con toda la gente jugando al baloncesto. Hicimos esto este año, ganamos y significa mucho para mi. Estoy muy feliz por los chicos, muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. No tengo palabras, estoy muy feliz", completó.
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