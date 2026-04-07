Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aemet ZaragozaBachiller AragónParque de AtraccionesLucas TerrerZaragoza FloreceDashcam Zaragoza
instagramlinkedin

El atleta César Gimeno correrá en Zaragoza 166 kilómetros en 24 horas contra el cáncer infantil

La cita es el 2 de mayo en el Parque Grande Labordeta a beneficio de Aspanoa

Imagen de la presentación de este martes.

Imagen de la presentación de este martes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El atleta zaragozano César Gimeno Sevil, de 48 años, se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva que consistirá en correr 100 millas (166 kilómetros) en 24 horas en el Parque Grande José Antonio Labordeta para establecer el récord de esta modalidad en territorio aragonés y apoyar la labor de Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón.

Según ha informado Aspanoa, el reto comenzará a las 11.00 horas del sábado 2 de mayo y concluirá a las 10.59 horas del domingo 3, y durante ese día, el corredor dará vueltas al Parque Grande siguiendo el recorrido de 1,5 kilómetros que tradicionalmente realiza el tren turístico.

Para colaborar con el reto, se puede hacer un donativo de 10 euros, que irá destinado íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil, para acompañar a César durante una hora de recorrido. La inscripción incluye dorsal solidario, seguro de accidentes y avituallamiento al finalizar.

Los participantes, ha añadido Aspanoa, no están obligados a seguir su paso: "Cada uno podrá correr al ritmo que prefiera, más rápido o más despacio que César”.

Noticias relacionadas

Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 29 de abril a través de www.aspanoa.org y existe la posibilidad de participar en más de un tramo horario. Cada hora adicional supone un nuevo donativo de 10 euros destinado a apoyar a los niños con cáncer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un cuerpo sin vida en el Parque del Agua de Zaragoza
  2. El barrio 'de la Química' en Zaragoza que ha actualizado su mapa de suelos: 'No queremos generar alarma, pero existe un problema
  3. La crónica del Real Zaragoza-Mirandés. Un monumental bofetón al sueño de la salvación
  4. Incertidumbre en tres piscinas de Zaragoza: el ayuntamiento ya ha comunicado la continuidad del contrato pero siguen las dudas
  5. El uno a uno del Real Zaragoza. El talento de Rober vuelve a mostrarse
  6. El área metropolitana de Zaragoza tiene espacio residencial para siete nuevos 'pueblos' de 5.000 habitantes
  7. Las razones por las que el Real Zaragoza todavía puede obrar el milagro de la salvación
  8. La Facultad de Veterinaria ya camina hacia el 'top' de la investigación: 'Llevábamos mucho tiempo esperando esto

El Casademont Zaragoza ya tiene su propia tienda: "Reforzando el vínculo con la ciudad y su afición"

El Casademont Zaragoza ya tiene su propia tienda: "Reforzando el vínculo con la ciudad y su afición"

Una semana con precios disparados: los congresos y Final Six duplican el precio de hoteles y apartamentos en Zaragoza

SOS Sanidad Pública Aragón vuelve a salir a la calle para denunciar un sistema "debilitado": "La salud no puede ni debe esperar"

SOS Sanidad Pública Aragón vuelve a salir a la calle para denunciar un sistema "debilitado": "La salud no puede ni debe esperar"

El plazo de Trump a Irán para abrir el estrecho de Ormuz vence esta madrugada

El plazo de Trump a Irán para abrir el estrecho de Ormuz vence esta madrugada

Movilización de la Plataforma SOS en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón.

Movilización de la Plataforma SOS en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón.

Si vives en estos pueblos de Aragón puedes ahorrarte hasta 600 euros en la declaración de la renta

Si vives en estos pueblos de Aragón puedes ahorrarte hasta 600 euros en la declaración de la renta

VÍDEO | Carla Leite y Merritt Hempe firman autógrafos en la nueva tienda oficial del Casademont Zaragoza

Tracking Pixel Contents