El atleta César Gimeno correrá en Zaragoza 166 kilómetros en 24 horas contra el cáncer infantil
La cita es el 2 de mayo en el Parque Grande Labordeta a beneficio de Aspanoa
El atleta zaragozano César Gimeno Sevil, de 48 años, se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva que consistirá en correr 100 millas (166 kilómetros) en 24 horas en el Parque Grande José Antonio Labordeta para establecer el récord de esta modalidad en territorio aragonés y apoyar la labor de Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón.
Según ha informado Aspanoa, el reto comenzará a las 11.00 horas del sábado 2 de mayo y concluirá a las 10.59 horas del domingo 3, y durante ese día, el corredor dará vueltas al Parque Grande siguiendo el recorrido de 1,5 kilómetros que tradicionalmente realiza el tren turístico.
Para colaborar con el reto, se puede hacer un donativo de 10 euros, que irá destinado íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil, para acompañar a César durante una hora de recorrido. La inscripción incluye dorsal solidario, seguro de accidentes y avituallamiento al finalizar.
Los participantes, ha añadido Aspanoa, no están obligados a seguir su paso: "Cada uno podrá correr al ritmo que prefiera, más rápido o más despacio que César”.
Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 29 de abril a través de www.aspanoa.org y existe la posibilidad de participar en más de un tramo horario. Cada hora adicional supone un nuevo donativo de 10 euros destinado a apoyar a los niños con cáncer.
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