Fernando Arcega carga contra Mick Cronin, el entrenador de Aday Mara en UCLA, tras ganar la NCAA con Michigan: "Fue un auténtico mequetrefe"

El baloncesto aragonés ha sacado pecho por el triunfo cosechado em la NCAA por Aday Mara, el primer español en conquistar el torneo universitario estadounidense tras la victoria de su equipo, los Michigan Wolverines, en el March Madness: "Es un hito a nivel nacional".

Así lo ha afirmado, en declaraciones a EFE, Fernando Arcega, leyenda de este deporte en la comunidad, con más de un centenar de partidos con la selección española y jugador histórico del CAI Zaragoza, donde coincidió con el padre de Aday, Javier Mara.

Arcega ha recordado que se trata de la primera vez que un jugador español gana la final de la NCAA y que un deportista zaragozano, formado en la ciudad, llega a esa a liga y triunfa: "A todos los aragoneses nos llena de orgullo", ha recalcado.

Pero, más allá de la alegría que vive la comunidad por el triunfo de Mara, el exjugador del combinado español ha desvelado que en el chat de integrantes del equipo que logró la medalla de plata en los JJOO de Los Ángeles en 1984 también reconocen este éxito: "Yo creo que para el baloncesto español esto es un espaldarazo increíble", ha resumido.

Para Arcega, el joven pívot "tiene unas cualidades portentosas", porque además de su altura, 2,21 metros, se trata de un jugador "coordinado" y que "entiende perfectamente el baloncesto".

Con ironía, ha querido tener "un recuerdo muy especial" para el entrenador de Mara en UCLA, su anterior equipo, Nick Cronin, que no llegó a confiar en el talento del aragonés: "Fue un auténtico mequetrefe", ha aseverado.

Ahora, Arcega ha considerado que Mara puede llegar a ser "uno de los jugadores determinantes de la NBA" y ha observado que, si logra situarse entre los primeros 15 del 'draft', sería "un éxito tremendo".

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"Aday es, para mí, un portento; ya lo ha demostrado aquí de crío y lo ha demostrado allí de mayor", ha resumido el exjugador.