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Una leyenda de la NBA alucina con Aday Mara: "Se parece a Pau Gasol"

Paul Pierce solo ha escrito un post sobre la final de la NCAA y ha sido para elogiar al aragonés

Aday Mara se cuelga del aro durante la final de la NCAA.

Aday Mara se cuelga del aro durante la final de la NCAA. / MICHIGAN MEN'S BASKETBALL

Raquel Machín

Zaragoza

19 temporadas en la NBA, 10 veces All Star, campeón con los Lakers en 2008, número 10 del Draft de 1998, miembro del Hall Of Fame. Paul Pierce es uno de los grandes nombres del baloncesto en las últimas décadas y, por supuesto, también ha estado muy pendiente del March Madness.

La estrella de California solo ha puesto un mensaje sobre el tema en sus redes sociales y ha sido para elogiar al zaragozano Aday Mara, campeón con Michigan. "Aquí Mara se parece a Pau Gasol", ha dicho el exjugador de 49 años en la red social X.

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