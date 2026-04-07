Una leyenda de la NBA alucina con Aday Mara: "Se parece a Pau Gasol"

19 temporadas en la NBA, 10 veces All Star, campeón con los Lakers en 2008, número 10 del Draft de 1998, miembro del Hall Of Fame. Paul Pierce es uno de los grandes nombres del baloncesto en las últimas décadas y, por supuesto, también ha estado muy pendiente del March Madness.

La estrella de California solo ha puesto un mensaje sobre el tema en sus redes sociales y ha sido para elogiar al zaragozano Aday Mara, campeón con Michigan. "Aquí Mara se parece a Pau Gasol", ha dicho el exjugador de 49 años en la red social X.