BALONCESTO
Pau Gasol se rinde a Aday Mara: "Histórico, te lo mereces"
El mundo del baloncesto se ha rendido a la conquista histórica de Aday Mara. El pívot zaragozano se ha convertido esta madrugada en el primer español en conquistar la NCAA, un hito más en la trayectoria del aragonés que no es sino un punto y seguido en una carrera que va a convertirle más pronto que tarde en el primer aragonés en disputar la NBA.
Desde autoridades y organismos oficiales hasta los clubs, la ACB, la Federación Española de Baloncesto, su presidenta, el seleccionador nacional... y por supuesto jugadores históricos se han sumado a un carrusel infinito de felicitaciones. Como siempre atento a todos los éxitos del deporte español, el mejor jugador nacional de la historia Pau Gasol también ha tenido un mensaje para el aragonés.
"Histórico!!!! Me alegro mucho por ti, Aday, te lo mereces", acompañado de unos aplausos, ha escrito el campeón de la NBA con Los Angeles Lakers en su cuenta de X.
No ha sido el único, Juancho Hernangómez, también exjugador de la NBA y ahora en el Panathinaikos, ha escirto "histórico" en su cuenta de Instagram. Otro exNBA como Rudy Fernández se ha sumado con la felicitación de la FEB. Excompañeros como Santi Yusta, Lucas Langarita, Alejandro Moreno, Sergi García, se han alegrado en sus redes sociales del éxito de Aday Mara, con quien compartieron entrenamientos y partidos en Zaragoza.
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