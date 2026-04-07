El sorprendente dato que une al CD Ebro y al FC Barcelona: "Cuando queráis intentáis ganarnos"

La actual temporada 2025/2026 está encarando su recta final y ya se han visto todo tipo de resultados, tanto en Primera como en Segunda División española. La mayoría de clubes buscan hacer de su casa un fortín, donde el sumar puntos delante de su afición se vuelve clave en competiciones tan exigentes, pero ya no tan sólo en el fútbol profesional, sino también en categorías inferiores, terreno pantanoso donde cada punto cuenta el doble. Actualmente solamente dos equipos de las cuatro primeras categorías del fútbol español han conseguido que su contador de derrotas como local siga a cero y es que uno de ellos es aragonés.

El más "esperable" de ver con este récord es el FC Barcelona, líder indiscutible de LaLiga EA Sports (25 victorias, un empate y cuatro derrotas) y uno de los equipos más regulares del fútbol europeo bajo las órdenes de Hansi Flick, exigente técnico alemán desde la pasada temporada. Sin embargo, el CD Ebro también puede presumir de este hito tan complicado como es el no haber perdido en casa en todos estos meses, pese a estar jugando en el grupo II de 2ªRFEF.

Los de Javier Genovés están en una situación bastante diferente al cuadro blaugrana: en novena posición a siete puntos de los play-offs de ascenso, a 11 de la zona de relegación a Tercera y sin haber ganado en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, la cosa cambia cuando se presta atención a sus resultados en el Estadio de La Almozara-El Carmen: cinco victorias y diez empates en su feudo, en el que destacan sus dos victorias frente a rivales aragoneses como la SD Ejea y el Utebo.

Marc Prat celebra un tanto para el CD Ebro / B. PALACIO

Esto deja un balance de cuatro victorias, seis empates y cinco derrotas lejos de la capital aragonesa, donde ha podido golear más, pero también ser goleado. A esto se le suma que es el conjunto de toda Segunda Federación que más veces ha quedado en tablas, un total de 16 en 30 jornadas de competición, más de la mitad de sus partidos.

Este récord compartido por culés y zaragozanos es algo de lo que ha querido fardar el Ebro en redes, "retando" a los actuales campeones de la Primera División a quitarse en invicto jugando un partido en el Camp Nou o en la Almozara. "Oye FC Barcelona, que somos los dos únicos equipos invictos como locales de las 4 principales ligas españolas. Cuando queráis intentáis ganarnos", redactaron ayer en su red social X, con un tono de humor muy habitual en esta red social.

¿Desde cuándo están invictos?

La última vez que el CD Ebro perdió un encuentro liguero en su campo fue la temporada pasada frente al Bea por un marcador de 1-2, cuando todavía militaban en Tercera Federación. En cuanto a tiempo real, este partido se jugó un 4 de mayo de 2025, es decir, algo más de 11 meses.

Por otra parte, el Barça ha ejercido como anfitrión en esta temporada en tres estadios distintos: el Johan Cruyff, el Lluis Companys y el Spotify Camp Nou, al que regresaron el pasado mes de noviembre con una contundente victoria por 4 a 0 frente al Athletic Club, todavía en obras. Sin embargo, la última vez que los de la ciudad condal perdieron ejerciendo de equipo local en liga fue el 18 de mayo de 2025 frente al Villarreal (2-3).

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Celebración de uno de los goles del CD Ebro / El Periódico

Quién sabe si algún día, ya sea en formato de amistoso o en competición oficial, como bien puede ser el la Copa del Rey (donde ya se ha enfrentado a equipos como el Valencia y Osasuna), este 'desafío' se materializa y se podrá ver un Ebro-Barça en los televisores. No obstante, lo que queda ahora es ver si los dos conjuntos pueden acabar así de bien la temporada, manteniendo este récord de imbatibilidad por algo más de un año, algo realmente sorprendente independientemente de la categoría a la que pertenezcan.