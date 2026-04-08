El CD Teruel se refuerza con un mediocentro para luchar por el 'playoff' en el tramo final de la temporada

El CD Teruel recurre al mercado para un tramo final de temporada del que restan siete partidos de Liga. El jugador argentino Mateo Enríquez, de 24 años, es el elegido por la dirección deportiva para reforzar el centro del campo rojillo y luchar por los recientes objetivos del club que, una vez lograda la permanencia buscada desde principio de curso, pasan por jugar el playoff.

El futbolista, canterano del Girona y exjugador del Lleida, el Badalona y el Cornellá entre otros, llega a la capital turolense después de quedar libre el pasado mercado invernal. El argentino ha disputado un total de 19 encuentros esta temporada con su anterior equipo, el Águilas FC, en el Grupo 4 de Segunda Federación. Además, Enríquez ha anotado tres goles en los 1132 minutos disputados en esas casi dos decenas de enfrentamientos.

El Teruel, recién ascendido a Primera RFEF para esta campaña, se impuso como objetivo principal lograr la salvación. Ahora, sexto en la clasificación del Grupo 2 con 46 puntos, 9 por encima del descenso y a solo 1 de la zona noble, el propósito evidente para los siete partidos restantes es el de asaltar los puestos de promoción y buscar así un ascenso histórico a Segunda División.