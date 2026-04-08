Emilio Les, el primer entrenador de Aday Mara, cuenta cómo era de niño: "Era timidillo, pero le fastidiaba perder y se regocijaba cuando ganaba"

Emilio Les abrió ayer el ojo a las 5 y pico de la madrugada, cogió el móvil y vio "lo que ya me esperaba" porque "era imposible perder después de su nivel en la semifinal y con esta oportunidad por delante": Aday Mara, el que fue su pupilo en el Basket Lupus, un club de barrio, cuando era un niño, había hecho historia ganando la NCAA.

Él, como tantos formadores que ha tenido, tiene una porción del mérito de que el zaragozano esté a punto de pisar la NBA y de que se haya alzado con el título nacional y eso mismo le reconocieron ayer sus padres, Javi y Geli, horas después de la vorágine que supuso vencer a UConn la final: «Esto es también parte de ti, muchas gracias por todo», le escribieron tras la felicitación de su exentrenador. Más de una década después, sigue manteniendo el contacto con ellos y se suelen ver por La Jota en la vida cotidiana.

A Aday le tiraba el fútbol y quería ser como Iker Casillas, pero su padre, exjugador de baloncesto que llegó a debutar con el CAI Zaragoza, le apuntó al Basket Lupus. Al principio, cuenta Emilio, «en su primer año de benjamines si no recuerdo mal no le hacía mucha gracia, pero al año siguiente le empezó a gustar y jugó con los alevines, que eran un año más mayores que él». Por supuesto, pese a la diferencia de edad era el más alto y con mucha ventaja con el resto.

Aday Mara celebra con su equipo el campeonato de la Marina d'Or Cup. / Servicio especial

En lo personal, Aday Mara era «un chaval normal», rememora su técnico en aquellos años, incluso «algo timidillo». Pero poco a poco se fue soltando, cogiendo confianza y, «aunque a simple vista no era muy competitivo, en los partidos sí que lo era y le fastidiaba mucho perder y se regocijaba cuando ganaba».

De hecho, en un torneo celebrado en el Basket Lupus, decidieron en vez de jugar el A contra el B cambiar y que se disputase un duelo entre jugadores de primer año y de segundo año para ponerle más picante al choque, por lo que Aday, aquel día, era rival de su habitual entrenador. «Era un nivel muy parejo y llega Aday y mete tres triples y me los dedica. Yo pensaba, ¿pero tú de qué vas? Y le dije de broma al árbitro que le pitara técnica. Ese carácter lo ha manetenido», relata.

Con el paso de los años, Les ha visto que el pívot «ha madurado como persona y jugador». y de hecho le ve «un chaval muy centrado», más allá de la mejoría y la evolución que ha vivido como jugador de baloncesto.

Emilio Les, este martes en el pabellón de La Jota. / Miguel Ángel Gracia

Emilio, un formador nato y que toda la vida ha estado ligado al baloncesto, como entrenador y como árbitro, ya sabía que en Aday Mara había un proyecto de una estrella, pero más que por sus cualidades físicas, «porque trabajaba». Una de las claves, incide Les, es que «ha tenido grandes formadores, que no competidores, en todos los clubs en los que ha estado», y eso le ha ayudado mucho a forjar tanto su juego como su carácter. Por ejemplo, cuenta que en sus entrenamientos le gusta mucho trabajar la lectura del juego y esa es, sin duda, una de las grandes fortalezas de Aday Mara a día de hoy, tanto que, en cierto modo, se le compara con una estrella mundial como Nikola Jokic.

También ha mejorado, a ojos de Emilio, en masa muscular y en rapidez y eso se ha traducido en que «antes los impactos acababan en falta y se acabó, pero ahora son falta y canasta porque aguanta el impacto y tiene ese tacto con los dedos que viene de su madre», exjugadora de élite de voleibol. Y otro aspecto en el que también ha evolucionado es en el trato con los árbitros, no porque antes fuese muy protestón o maleducado, sino porque «no es lo mismo que proteste alguien que mide 2.21 a un árbitro de 1.70, porque una persona de envergadura gesticula y tela», finaliza.