Dos equipos de fútbol de Aragón se adelantan a la jornada retro de LaLiga: "Nuestro barrio, nuestra historia"

Los aficionados al deporte rey en España ya están preparados para vivir una de las jornadas más especiales de todo el campeonato liguero. A lo largo de este fin de semana, del 10 al 13 de abril, 38 clubes de Primera y Segunda División saltarán al césped con unas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado. Una medida a la que también se ha sumado el colectivo arbitral que lucirá un conjunto diferente al habitual.

Bajo el lema "un legado muy vivo", la iniciativa busca unir fútbol con moda para posicionar a España como la única de las cinco grandes ligar en impulsar esta acción. El Real Zaragoza vestirá en Córdoba una indumentaria inspirada en la época ochentera, una elástica para el recuerdo y que está en la memoria del zaragocismo desde aquel 22 de abril de 1987, en la semifinal de la Recopa de Europa disputada en el Olympic Stadium de Ámsterdam frente al Ajax. Por su parte, la SD Huesca rememora la temporada 1995/96.

El CD Binéfar, el club más "retro" de Aragón

Mientras el fútbol profesional ya cuenta los días para el comienzo del fin de semana y los coleccionistas de camisetas aumentan sus colecciones con estos ejemplares, un equipo modesto del fútbol aragonés celebró este fin de semana su propia jornada retro con una iniciativa que comenzó antes de su partido y que se ha extendido por sus perfiles de redes sociales.

El CD Binéfar es uno de los equipos decanos del fútbol aragonés. El conjunto oscense, que milita en el Grupo 17 de Tercera RFEF, ha demostrado que para conectar con las raíces de sus inicios y sacarle la sonrisa a más de un abonado, no hace falta fabricar nada nuevo, sino tener memoria y orgullo. Lo que se vivió este fin de semana antes de saltar al Nuevo Los Olmos fue un viaje en el tiempo.

Mientras los equipos del fútbol profesional lucirán réplicas de sus épocas doradas, los once titulares del Binéfar decidieron que la mejor forma de honrar la historia de este equipo decano del fútbol aragonés era acudir al almacén del club para ponerse camisetas de otras épocas. Aunque sobre el verde lucieron la camiseta de esta temporada, con la que consiguieron vencer al Cariñena por 4-2 con un hatrick de Adriá de Mesa, los protagonistas saltaron al verde con camisetas antiguas que recuerdan al fútbol de antaño.

Los jugadores del Binéfar con camisetas antiguas del club. / CD Binéfar

A través de su cuenta de Instagram, el club ha lanzado una votación entre sus seguidores para votar cuál es la camiseta que más gusta entre sus aficionados. "La votación se hará por historias. Esperamos una gran participación para homenajear a estas equipaciones de leyenda que bien se lo merecen", comentan desde el club. La iniciativa del Binéfar sirve como aperitivo perfecto para lo que se vivirá en el fútbol profesional este próximo fin de semana.

La Cartuja FC: "Nuestro barrio, nuestra historia"

El CD Binéfar no es el único club del fútbol aragonés que se suma a esta iniciativa de las camisetas retro. Los equipos del fútbol regional de la Cartuja FC saltarán al campo en los partidos de este fin de semana con dos camisetas históricas de este histórico club zaragozano. "Ha sido un proceso especial rescatarlas y ver cómo lucen de nuevo en jugadores de ayer y de hoy. Con ellas, queremos rendir homenaje al paso generacional, a esos veteranos que nos enseñaron el camino y a los jóvenes que hoy honran nuestro escudo con la misma ilusión", comentan en una de sus publicaciones.

Noticias relacionadas

Bajo el lema "nuestro barrio, nuestra historia", la iniciativa de este equipo rememora una gesta de 1950, cuando la Cartuja conquistó el Campeonato de Barrios en el campo de Torrero. "Desde aquel título pasando por los innumerables e históricos ascensos que se han cosechado en tantos años de historia, y que pronto queremos volver a repetir", anuncian en Instagram.