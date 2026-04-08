El fútbol catalán se rinde ante la calidad de un prometedor mediocentro zaragozano: "Es el mejor de su generación"

El Sub-16 del Barça se proclamó campeón del MIC en su categoría tras derrotar a la Roma (2-1) en la final. En el equipo de David Sánchez destacaron muchos jugadores en todas sus líneas. El portero Pablo Peña brilló por su agilidad, Roc Martínez sobresalió en las conducciones, Luca Pérez estuvo espléndido en el centro de la zaga, Pere Villacorta aportó su garra habitual, Samu Borniquel se exhibió como un '6' moderno.

Una de las estrellas de los cadetes blaugranas es Artem Rybak que rubricó su clase mientras que Ruslan se postuló como un '11' de gran futuro. Todos ellos y otros destacaron a nivel individual y aportaron sus cualidades para el colectivo pero el que sumó más méritos desde lo coral y también a nivel personal volvió a ser Hugo Garcés.

El centrocampista natural de la Puebla de Alfindén, que se crió en la cantera del Montecarlo, dejó las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza para poner rumbo al FC Barcelona. Este pasado fin de semana, el zaragozano anotó cuatro goles y fue un baluarte en defensa y en ataque contagiando espíritu competitivo y una calidad exquisita. En la final de este prestigioso torneo contra la Roma, los italianos empezaron marcando un gol tempranero y tuvo que ser Hugo el que cambiara el panorama.

El aragonés anotó el 1-1 con un gran remate exterior mientras que en el 2-1 final inició la jugada del gol con un pase genial a Ruslan previo a la asistencia de este a Artem Rybak. Hugo Garcés completaba de esta manera un tornero excelente en todos los ámbitos. Uno de los que siguieron de cerca a Hugo Garcés y todos sus compañeros del sub-16 blaugrana fue Álex Delmás. el ex-jugador del Sabadell y Europa, uno de los mejores analistas futbolísticos del momento, comentó el MIC en Esport 3 con Jordi Fargas y quedó fascinado con el rendimiento y cualidades de Hugo Garcés.

El análisis de un analista de fútbol

"Hugo Garcés me parece un jugador total ya que se trata de un centrocampista muy completo que puede jugar en las tres alturas del centro del campo", Álex Delmás, analista de fútbol y exjugador. La radiografía de Delmás sobre Garcés arranca desde sus características físicas:" Hugo no posee un físico prominente pero destaco de él su rapidez en todos los aspectos. Rapidez de movimientos, rapidez mental y rapidez de perfilación y en los controles. Destaco su centro de gravedad bajo le da un extra para ejecutarlo todo con gran velocidad.".

Hay un aspecto clave para un centrocampista del Barça y es el hecho de saber proteger bien el balón: "Hugo no pierde balones y eso es clave. Su tren inferior potente le permite cubrir muy bien el balón y esto le da mucha seguridad." Para Delmás es importante brillar en ataque para poder destacar en el centro del campo del Barça: "A nivel ofensivo Hugo tiene de todo, destaca en el último pase, tiene finura y una gran visión de juego. Le gusta jugar más en corto que en largo pero también podría jugar más en largo. Su chut es fantástico. Tiene una gran llegada y una excelente definición".

Hugo Garcés es un portento técnico y un futbolista muy competitivo. / Dani Barbeito

Álex Delmás es consciente de que hay que ser prudentes con jugadores tan jóvenes pero el nivel de Hugo le hace acordarse de otros centrocampistas canteranos del Barça: " Me recuerda a Fermín en cuanto a la facilidad que demuestra para ver la portería rival y chutar. Tiene la tipología de chutar a colocar pero también la de ejecutar el remate a portería con potencia."

Hugo Garcés es, por lo tanto, un centrocampista que domina muchos registros:"Tiene gol, llegada y último pase y por eso me parece tan completo. Además de sus cualidades futbolísticas sobresale por una mentalidad muy buena muy al estilo Gavi". Esta mentalidad tiene una traslación concreta: "Hugo Garcés no rehúye los duelos, va a todas y suele salir vencedor gracias a su tren inferior. Destaca también por su gran orgullo y mentalidad. Saber tirar del equipo".

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Con todo ello Álex Delmás concluye que "Le auguro un futuro muy bueno. Hugo Garcés me parece el jugador más destacado de esta generación Sub-16 del Barça." Y como ya hemos apuntado no se trata de una generación menor. En el Barça se frotan las manos con estos chicos del 2010 que suben con mucha fuerza. Hugo Garcés el abanderado pero no el único.