Lluvia, cierzo y un circuito renovado: todo lo que cambia en el Maratón de Zaragoza del domingo

El MANN-FILTER Maratón de Zaragoza ya calienta motores para convertir este domingo 12 de abril la ciudad en una gran fiesta del running. La cita, única en Aragón sobre la distancia reina, llegará además con números de récord y con la sensación de que esta edición puede marcar un antes y un después por participación, ambiente y diseño de circuito. Según los datos hechos públicos en la presentación oficial, la prueba alcanzó ya los 8.800 inscritos cuando faltaban más de dos semanas para su celebración, con 2.300 corredores en el maratón y 6.500 en la 10K, unas cifras que superan ampliamente las de años anteriores. El maratón arrancará a las 8.30 desde la Plaza del Pilar y la 10K lo hará a las 9.00 desde el paseo Echegaray y Caballero, compartiendo ambas la meta en el corazón de la ciudad.

La gran novedad está en el recorrido de la prueba reina de Zaragoza. La propia organización lo ha vendido como “el mejor recorrido de la historia” y, sobre todo, como un trazado menos duro y más atractivo para el corredor. Se mantiene la esencia monumental, con salida y llegada en la Plaza del Pilar y paso por la Zona Expo, las Murallas Romanas, el Mercado Central, la plaza de España, el paseo de la Independencia, la plaza de Aragón, Don Jaime o el Coso. Pero hay cambios de mucho peso: el circuito incorpora ahora puntos icónicos como el Puente del Tercer Milenio, el Puente de Piedra, la Plaza de Toros y el paseo de la Constitución, buscando una imagen más reconocible y una carrera más vistosa también para el público.

Maratón de Zaragoza del año pasado / CARLA GREENWOOD / EPA

Más importante todavía para quien piense en hacer marca o, simplemente, en sufrir menos, es la modificación del tramo decisivo. La subida desde Tenor Fleta hasta el Canal Imperial deja de aparecer en el kilómetro 32, donde solía castigar con dureza a corredores ya vacíos, y se traslada al kilómetro 17, cuando todavía hay piernas y margen para gestionar el esfuerzo. Además, desaparecen dos zonas poco agradecidas para el atleta: el tramo de carril bici junto al Canal Imperial y el paso bajo el puente de la Almozara. La lectura es clara: Zaragoza ha querido diseñar un maratón más limpio, más fluido y con una segunda mitad menos traicionera.

Mapa del recorrido del Maratón de Zaragoza / MARATÓN DE ZARAGOZA

La esperada 10K con más de 6.500 participantes

La 10K, que volverá a correr en paralelo y apunta también a un ambientazo espectacular, llega igualmente renovada. El recorrido se ha rediseñado para ser más rápido, con menos giros y más vistoso. Saldrá en Echegaray y Caballero, donde discurrirán los primeros 3,5 kilómetros, una elección pensada para evitar estrechamientos y favorecer un arranque cómodo. Después llegará el paso por el Puente de Hierro, la recuperación del Puente de Piedra, el cruce por el Puente de Santiago y un final muy céntrico por Murallas Romanas, Mercado Central, Conde de Aranda, paseo de la Independencia, plaza de Aragón, plaza de España y calle Don Jaime antes de entrar en meta en la Plaza del Pilar.

Recorrido de la 10K en Zaragoza / MARATÓN DE ZARAGOZA

Un ojo en el cielo

La Maratón de Zaragoza va a estar marcada sin ninguna duda por el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado un brusco cambio en el tiempo para el domingo que traerá el regreso de la lluvia, un descenso marcado de las temperaturas y fuertes rachas de cierzo. Según la previsión actual, las precipitaciones marcarán una carrera desde el inicio ya que hay 95% de probabilidad de lluvia que obligará a los corredores a ir más despacio para evitar resbalones y duras caídas.

Además, se tratará de un domingo plenamente invernal con temperaturas máximas en caída y una sensación térmica todavía más baja debido a las fuertes rachas de viento. Según la Aemet, las máximas en Zaragoza se quedarán en los 10 grados, 21 menos que el viernes, mientras que las mínimas caerán hasta los 4 grados. Se esperan rachas de cierzo que alcanzarán los 30 kilómetros por hora. La masa de aire fría que llegará el sábado por la tarde se quedará en la capital aragonesa al menos hasta el martes cuando los termómetros inicien su recuperación primaveral.