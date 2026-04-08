El récord del CD Ebro que solo comparte el líder de Primera División y el fortín de La Almozara: "Como dice David Navarro, es nuestro hogar"

El CD Ebro, empeñado en tallar su nombre y su escudo en todas las competiciones del fútbol español, sigue rompiendo barreras desde su modesta posición. Si a principio de temporada la historia era la de un matagigantes superando, una edición más, rondas de Copa del Rey y batiendo a rivales de mayor categoría hasta encontrar uno a su altura en Primera División, ahora es la de un equipo que vuelve a equipararse con los mejores de la categoría de oro para igualar un dato que solo mantiene en la presente campaña el líder de LaLiga EA Sports.

El club de La Almozara aún no conoce la derrota como local, todo un logro que comparte únicamente con el FC Barcelona entre los 172 equipos que conforman las cuatro categorías nacionales. «Es una alegría», asegura el presidente del CD Ebro, Luis Belsué, quien tiene claro cómo el equipo ha logrado hacer de su casa un fortín inexpugnable. «No sé si es una ventaja o una desventaja: tenemos un campo con medidas reducidas, pero es el nuestro».

En este sentido, Luis Belsué tiene una explicación a por qué el equipo dirigido por Javier Genovés se ha hecho fuerte en casa para obtener, ocho jornadas antes del final de la campaña, los 40 puntos que acostumbra a exigir la categoría para lograr la permanencia, y es las dificultades que supone querer ser dominador en La Almozara. «El que viene y quiere jugar, lo tiene difícil, siempre tienes a alguien cerca. No es lo mismo parar un balón con tiempo, que hacerlo y tener a un tío encima», valora el directivo. Un feudo modesto, pero con mucho valor y una identidad propia. «No nos planteamos jugar en otro campo. Como dice David Navarro, este es nuestro hogar», reflexiona.

Así, a falta de solo cuatro partidos de Liga y con unos visos al inicio del curso mucho menos ambiciosos, el conjunto arlequinado está más pendiente de un complicado, aunque no imposible, asalto al playoff, que de no caer a puestos de descenso. «El objetivo para esta temporada era salvarnos. Y de aquí a un tiempo cercano consolidarnos en Segunda RFEF». Los aragoneses se han adaptado a las demandas de una exigente división y han doblado la puesta: «Ahora tenemos un calendario difícil, pero porque todos los rivales son complicados. Es una categoría muy competida», añade.

Pese a ello, el Ebro no piensa tirar la toalla y agotará sus opciones: «No renunciamos a nada. Iremos partido a partido, que es algo que se dice mucho ahora, y veremos», indica Belsué. Concluida la trigésima jornada del campeonato, el Ebro está noveno en la clasificación, 12 puntos por encima de la zona baja y a 7 de las posiciones de promoción. «Hemos hecho muy buenos partidos en casa y otros no tanto fuera, luego la Liga te pone en tu sitio», comenta el presidente de la entidad.

Los jugadores del Ebro celebran un gol anotado al Osasuna en el partido de Copa en el Ibercaja Estadio. / PABLO IBÁÑEZ

El conjunto arlequinado es, de entre los cinco clubs aragoneses que militan en Segunda Federación, tanto en el Grupo 2 como en el 3, el segundo mejor posicionado, tan solo superado por el Utebo, siendo, además, el único que ha ascendido esta temporada. «El nuestro es uno de los presupuestos más bajos y con ello hemos hecho una temporada muy digna», subraya.

De hecho, para recapitular la última derrota del CD Ebro como local hay que remontarse al curso pasado, en Tercera RFEF, un 4 de mayo de 2025. «Si no recuerdo mal, era el último partido de Liga, estábamos ya ascendidos. El Brea se jugaba mucho más», rememora Belsué. Ahora, con la mente puesta ya en el proyecto de consolidación, el presidente aboga por mantener los valores que hasta ahora han dado muy buenos resultados al club. «Nosotros vamos a seguir en la misma línea: chicos de la casa y nada de volverse locos», asevera.