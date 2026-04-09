Aniceto Navarro, presidente del Tarazona, sobre los impagos: "Trabajamos incansablemente noche y día para solucionar esta situación"

El comunicado por parte de la plantilla y el cuerpo técnico de la SD Tarazona sobre la situación de impagos ha sacudido la realidad de un club sumido en una crisis económica y deportiva. Aun así, el presidente de la entidad asegura que desde la directiva no pararán hasta encontrar una salida viable a la falta de recursos. "Estamos trabajando incansablemente noche y día para encontrar una solución", afirma Aniceto Navarro.

El directivo valora por encima de todo el compromiso tanto de la plantilla como del cuerpo técnico en una tesitura como la denunciada por ellos mismos: "Agradecido con la predisposición que tienen". Además, confirma que todos, directiva, futbolistas y técnicos, están "convencidos" de mantener la categoría para que la situación no vaya a peor. "Los jugadores están a muerte. Hay una relación espectacular con ellos, muy cercana", añade el presidente del Tarazona.

Sin embargo, la salida del laberinto en el que el club se encuentra desde hace meses no parece ni sencilla, ni con plazo concreto. Aniceto Navarro explica que "se presentan varios escenarios" para hallar la viabilidad económica. Aun así, insiste en que "no se puede dar una fecha" concreta por la misma naturaleza de las opciones que se manejan. En este sentido, fue él mismo quien confirmó que los pagos se preveían tempranos: "Estamos luchando y cerca de encontrar una solución. Esa salvación debe ser la conversión en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD)", dijo a este medio.

Ahora, en cambio, lo importante para Navarro es tener "paciencia" en el desarrollo progresivo de estas recientes modificaciones administrativas. "Para convertirnos en SAD hay unos plazos, estamos dentro del segundo, que acaba el 15 de abril, y de ahí al tercero. Eso significará que cualquier persona puede adquirir acciones", explica.

Por último, el presidente del club aragonés recalca que están "solidarizados al 100 %" con todos los damnificados por los retrasos en varias mensualidades e incide en la comunión de ambos, directiva y afectados, pese a la dureza y rotundidad del escrito de este jueves, remitido a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "Es un comunicado fuerte por las palabras que se han utilizado", subraya Navarro, que recuerda que también él se ha visto perjudicado por la situación económica de la entidad.