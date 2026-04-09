El Casademont de Cantero buscará ganar la Liga regular en Ferrol, donde han caído Valencia y Girona: ni confianzas ni gaitas

El Casademont Zaragoza se encuentra a una sola victoria de asegurarse la primera plaza al final de la Liga regular, con la consiguiente clasificación para la Euroliga. Acabará en lo más alto el conjunto aragonés si es capaz de derrotar el sábado al Baxi Ferrol en tierras gallegas, donde las de Cantero jugarán el último choque previo a la disputa de la Final Six en el Príncipe Felipe.

Esta vez, ni siquiera hará falta esperar al resultado del Girona en caso de que el Casademont se imponga en A Malata. Las dos victorias de renta y el average favorable respecto al Baxi a falta de las tres últimas jornadas del campeonato regular lo dejan todo claro. Si el cuadro rojillo gana al Baxi, se acabaron las cuentas.

Pero no será fácil. El rival de las aragonesas se ha mostrado sólido como local durante todo el curso, tanto en Liga como en la Eurocup. De hecho, de los 18 encuentros disputados en su feudo entre ambas competiciones, el Baxi ha ganado 13, incluidos los enfrentamientos ante Valencia (71-65) y Girona (75-67), los otros dos representantes, junto al Casademont, del baloncesto español en la Euroliga.

Así que las de Cantero están avisadas. Solo Estepona (75-95), Ibaeta (66-71), Jairis (50-64) y Avenida (57-79 en la Eurocup para eliminar, el pasado mes de enero, al Baxi en octavos, y 60-71 en Liga) han logrado la victoria esta temporada en una cancha que espera al Casademont con el objetivo de mantenerse en puestos de playoff (es octavo) y después de caer con la cabeza alta el pasado miércoles en la pista del Valencia, vigente campeón de la Copa de la Reina.

El curso pasado, en todo caso, el Casademont arrolló al Baxi en Galicia por un rotundo 48-79.