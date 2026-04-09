La plantilla y el cuerpo técnico del Tarazona denuncian impagos de varias mensualidades: "Se están viviendo situaciones de auténtica penuria para poder afrontar gastos básicos"

Los futbolistas de la plantilla de la SD Tarazona y los integrantes del cuerpo técnico denunciaron este jueves la "grave situación" que atraviesan por los impagos de varias mensualidades por parte del club, circunstancia por la que algunos de ellos "están atravesando serias dificultades económicas", y exigieron una solución.

En un comunicado hecho público a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), los integrantes del equipo del grupo 2 de Primera Federación, exponen una situación que se ha prolongado, sin que exista una solución clara ni fechas concretas de regularización. "Esta circunstancia genera un estado de preocupación e incertidumbre constante entre los compañeros y técnicos, afectando no solo a nuestro rendimiento profesional, sino también a nuestra vida personal y familiar", afirman.

El texto asegura que "algunos integrantes de la plantilla están atravesando serias dificultades económicas, llegando incluso a sufrir situaciones de auténtica penuria para poder afrontar gastos básicos como vivienda, alimentación o responsabilidades familiares".

Jugadores y técnicos consideran que se trata de una "situación insostenible e injusta", especialmente porque siguen cumpliendo con sus obligaciones profesionales, entrenando y compitiendo con el máximo compromiso y respeto al escudo que representan. También precisan que su "único objetivo con este escrito es hacer visible una realidad que ya no puede seguir ocultándose y exigir una solución inmediata y responsable por parte de quienes dirigen la entidad".

"Creemos firmemente que el diálogo, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos son imprescindibles para mantener la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras del club. No buscamos confrontación, sino respeto, estabilidad y justicia laboral. Pedimos comprensión y apoyo ante una realidad que nos está superando, y confiamos en que se adopten medidas urgentes para poner fin a este problema", concluyen tras agradecer el trabajo y el apoyo de AFE.