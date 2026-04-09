La polémica acción del FC Barcelona - Atlético de Madrid la calcó un portero de Zaragoza en Primera RFEF: "No fue penalti"

El Atlético de Madrid dejó encarrilada el pase a semifinales de la Champions tras la victoria por 0-2 contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. El gol de falta de Julián Álvarez tras la expulsión de Cubarsí y el tanto de Sorloth le sirvieron al conjunto del Cholo Simeone para traerse un botín de lo más deseado para la afición colchonera. Un partido que, como viene siendo costumbre, no estuvo exento de polémica arbitral.

Además de la roja directa al defensor azulgrana, qué derribó a Giuliano Simeone cuando se disponía a encarar a Joan García en una ocasión manifiesta de gol, hubo una acción que ha provocado un sinfín de opiniones y críticas en el mundo del fútbol. Pocos minutos después de salir del túnel de vestuarios, Musso puso el balón en juego con el pie para jugar con Pubill, que no estaba atento a la acción y lo paró con las manos. Los jugadores del Barcelona se quejaron pidiendo penalti, pero ni el colegiado Istvan Kovacs ni sus asistentes desde el VAR consideraron que esta acción fuese punible.

La acción ha generado todo tipo de opiniones, ya que se trata de un lance inocente e involuntario, pero que con el reglamento en la mano debería ser castigado. Respecto a los saques de portería, la Regla 16 de la FIFA establece que "el balón deberá estar inmóvil y un jugador del equipo defensor lo golpeará desde cualquier punto del área de meta", que "el balón estará en juego en el momento en que haya sido golpeado con el pie y esté claramente en movimiento" y que "los adversarios deberán permanecer fuera del área penal hasta que el balón esté en juego".

Y eso es exactamente lo que convierte la acción posterior de Pubill en el centro del caso. Si Musso toca el balón con el pie y lo pone en movimiento, Pubill ya no está recolocando un saque pendiente. Está interviniendo sobre un balón que ya está vivo. Cuando lo detiene con la mano para volver a acomodarlo y sacar él mismo, entra en escena la Regla 12: tocar deliberadamente el balón con la mano o el brazo es una infracción sancionable con libre directo y, si ocurre dentro del área propia, con tiro penal.

Diego Fuoli, protagonista de una acción similar en Primera Federación

Diego Fuoli, portero de Zaragoza que juega en el Sabadell, vivió en sus propias carnes la misma acción que ha generado tanta polémica entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. En el encuentro que disputó su equipo contra el FC Cartagena en la jornada 26 de Primera Federación, hace un mes, el guardameta que está en el punto de mira del Real Zaragoza para reforzar la portería fue el protagonista junto a Bonaldo, capitán del equipo arlequinado.

Corría el minuto 72 de partido en el Cartagonova, cuando el jugador del conjunto visitante tocó el balón con la mano dentro del área tras un malentendido con el arquero zaragozano. Una acción idéntica a la vivida en el día de ayer entre Musso y Marc Pubill. La polémica tuvo lugar en un saque de portería de Diego Fuoli.

Diego Fuoli, en un partido con el Sabadell. / CE SABADELL

El zaragozano plantó el balón en el área y sacó, dándole un pase a su compañero. El defensor del Sabadell, en vez de continuar jugando el balón con el pie, decidió tocar el balón con la mano con la intención de volver a ejecutar el saque de portería. El Cartagena, al igual que sucedió ayer con el FC Barcelona, pidió penalti tras considerar que Fuoli había sido el encargado de iniciar la jugada de manera oficial. Por lo tanto, Bonaldo fue el encargo de competer esta infracción que no se señaló con penalti en contra.

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Manuel Camacho era el colegiado de este encuentro de la tercera categoría del fútbol español. El árbitro no decidió señalar como penalti la acción que involucraba al portero zaragozano, criado en la cantera del Stadium Casablanca. Una acción que no estuvo exenta de polémica por parte de los jugadores del Efesé que reclamaron penalti.