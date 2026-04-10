Aday Mara, sobre una posible llegada a la NBA: "Hay varios equipos interesados en mí"

Aday Mara es la estrella de la semana en España. El zaragozano ha escrito su nombre en la historia del baloncesto tras ser el primer español en ganar la NCAA, título universitario de gran prestigio en Estados Unidos. El zaragozano partió a Estados Unidos en el verano de 2023, donde ya se ha convertido en una referencia para muchos aficionados de este deporte. Su nombre se ha colado en todos los medios de comunicación del mundo. Tras unos días eufóricos, donde celebró su 21 cumpleaños, Aday Mara concedió una entrevista para 'El Partidazo de Cope' para repasar estos días históricos.

Juanma Castaño le pidió al zaragozano que se definiera para todos aquellos oyentes que no le conocía. "Soy un chico de Zaragoza que empezó desde muy pequeño a practicar cualquier tipo de deporte. Empecé jugando al fútbol hasta que me empezaron a decir que le daba con la cabeza al larguero. Empecé a jugar al baloncesto gracias a mi padre", comenta entre risas el jugador de baloncesto.

"Yo siempre he sido muy grande desde pequeño. Desde que iba a primaria ya le sacaba a mis compañeros cabeza y media. Siempre he estado creciendo mucho, pero eso ya se acabó hace unos años", desvela Mara a la pregunta de Castaño. Aday ha sido el nombre de la semana en el deporte en España. Un jugador al que "le gusta disfrutar del baloncesto y que siempre intenta buscar las mejores experiencias tanto dentro como fuera de la cancha".

Los problemas del lenguaje

Aday Mara llegó a Estados Unidos en agosto de 2023 cuando se hizo oficial su fichaje por UCLA, una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Desde entonces, su carrera ha sido un vaivén de subidas y bajadas que, por suerte, ahora atraviesa un gran momento deportivo tras convertirse en el único español en ganar el título universitario, la NCAA, con los Michigan Wolverines.

"Al principio lo pase mal por el tema del lenguaje. Estaba en el vestuario y todo el equipo se estaba riendo, pero yo no sabía el porqué. Puedes pensar cualquier cosa. Ahí lo pasé un poco mal. A veces pienso que no me pueden llegar a conocer tal y como soy porque yo no me sabía expresar. Aquí soy tímido porque no sabía como expresarme", desvela el zaragozano.

Aday Mara prefiere ser un líder como jugador y no por su carácter en la pista. "Yo no soy ese tipo de jugador que va a pegar cuatro gritos cuando estamos en el corrillo", explica Mara sobre su temperamento en la cancha. La diferencia sobre el físico con España es notorio y Aday ha tenido que entrenar al máximo para mejorar en esta faceta del juego. "Lo mejor que le ha podido pasar a mis padres es que yo me vaya a jugar a Estados Unidos porque comía muchísimo. Al día puedo llegar a comer cuatro huevos y tres son en el desayuno. Alguna vez me cocino alguna tortilla de patata", cuenta sobre su dieta.

Una carrera prometedora

En Ann Arbor ha vivido el año de su explosión, con 12.1 puntos, 6.8 rebotes y 2.6 tapones por partido, siendo un líder, estando en el quinteto ideal del March Madness y levantando el título con exhibiciones personales cuando todos los ojos de la NBA están ahí. Un final feliz para un camino que, por momentos, se torcía. El mundo del baloncesto en España no ha dudado en felicitar este hito que ha conseguido el zaragozano. Paul Pierce o Pau Gasol han sido algunas de las leyendas que han compartido en redes su felicidad por el título que ha conseguido.

La carrera de Aday Mara comenzó mucho antes y ha vivido caminos de rosas y espinas hasta saborear las mieles del triunfo en la Universidad de Michigan. Y ahora, a la NBA, donde lo tiene todo para triunfar, siendo el primer aragonés en la mejor Liga del mundo. "Me espera un verano largo. Tengo que preparar el Draft, hablar con equipos y entrenar. También es importante mirar la posición. Tengo la suerte de decidir qué hacer. Tanto si me quedo como si me voy, las dos opciones son buenas", comenta el jugador.

Aday Mara tiene en su mano continuar un año más en la Universidad de Michigan o entrenar con equipos de la NBA. Ahora, tras lograr el campeonato, el zaragozano se va a ir a Los Ángeles para continuar mejorando su físico y en el juego. "Dependiendo de como vayan esos entrenamientos y las conversaciones que pueda tener con los equipos, yo luego decido en sí poner mi nombre en el Draft o no. La decisión la tomaré conjuntamente con mis padres y mi agente. Ellos siempre me ponen las cartas en la mesa y me dan sus opiniones", explica Mara sobre su prometedor futuro.