La aragonesa Esther Briz, ingeniera en Stanford y MBA en Oxford: "El oro olímpico es algo con lo que vamos a muerte"

Ingeniera industrial por la Universidad de Stanford. Cursa un MBA en Oxford que le ha permitido ser la segunda española en ganar un Oxford-Cambridge. Esther Briz, nacida en Zaragoza, busca la excelencia también a nivel deportivo con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en su hoja de ruta. En una entrevista con EFE, Esther Briz relata su gran aventura.

Para Esther, el remo no era una opción obvia, pero tras probarlo por invitación de su hermano, su talento la llevó rápidamente a la élite internacional. Tras el Mundial de 2016, cuando apenas tenía 16 años, el rumbo de su vida cambió. Y llegó la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos.

"En el momento en el que empiezan a llegarte ofertas muy buenas con unas 'scholarships' (becas) de 4 años, pues es que llega un momento que dices, es que esto es una oportunidad increíble. No puedo decir que no".

Tras realizar una visita oficial, su decisión fue clara: "Me enamoré, me encantó el sitio, el equipo, todo, todo, todo y dije, ojalá pueda venir aquí. Y tuve la suerte, bueno, me preparé muy bien, pero conseguí entrar y fue increíble".

Allí logró graduarse en 2022 como ingeniera industrial y, tras dedicarse de lleno a conseguir la clasificación olímpica en 2024, Esther sintió que debía continuar su profesionalización fuera del agua.

Oxford: Una admisión preparada como una final olímpica

Con miras a seguir compitiendo hacia Los Ángeles 2028, la aragonesa eligió la Universidad de Oxford para cursar su Master of Business Administration (MBA), un programa que finalizará en septiembre de 2026. Al describir lo duro que fue el proceso de admisión, la atleta detalla la inmensa presión a la que se sometió:

"Es un poco parecido a la solicitud de Estados Unidos, entonces las notas obviamente tienen muchísimo peso. Que tú tengas buenas notas es crucial, pero eso es un mínimo, eso no es que te dé puntos, es que si no lo tienes no estás", explica Esther Briz sobre los requisitos.

Además de los ensayos y cartas de recomendación, tuvo que enfrentarse al examen GRE (Graduate Record Examinations) y a una fase final decisiva. "La entrevista, el cara a cara, todo eso me lo preparé, vamos, como si fuese la competición de mi vida", confiesa la atleta de 26 años.

Actualmente, Esther planea hacer unas prácticas empresariales en España a partir de julio y su trabajo final de grado a distancia, todo mientras se entrena para el mundial de la explosiva modalidad ‘beach sprint’ (regatas de 2 minutos) que se disputará en octubre. "La verdad es que yo lo voy metiendo ahí con calzador, todo", admite sobre la locura de su cronograma.

El futuro profesional: Deporte, educación e impacto social

Esther sueña con el retorno de esta inmensa inversión educativa. La olímpica, que forma parte de la tripulación titular de Oxford, los 'dark blue', tiene claro que todo su esfuerzo académico no ha sido en vano y ya traza la ruta de su inminente carrera empresarial.

"Me veo embarcándome en los proyectos que me gusten. Creo que ya he empezado a raíz de Oxford a darle un poco de forma a todo eso", asegura. "Yo he estudiado tanto porque aspiro a dedicarme a algo relacionado en el futuro. Y sí que es verdad que tengo varios proyectos que me interesan un montón y espero seguir trabajando en ellos pues los próximos años".

Aunque a corto plazo su mente está puesta en "el oro olímpico pues es algo con lo que vamos a muerte", afirma Esther, quien añade que es su proyecto más ilusionante en la actualidad.

Al ser consultada sobre qué tipo de empresa le gustaría liderar, la remera detalla: "Estoy trabajando en algunos proyectos con compañeros míos de la universidad y en especial uno de ellos. Confío en que salga bien y es que yo lo pienso de esta manera, me encantaría dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a esto, salga lo que salga".

Sobre la temática de este gran emprendimiento, la atleta revela sus pilares fundamentales: "Está relacionado con el deporte, la educación, el impacto social. Y a mí es que son las cosas que más me llaman... y el alto nivel, que también el limar ahí las puntitas es algo que me gusta. Así que reúne todo", apostilló Esther Briz.