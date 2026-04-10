El futbolista zaragozano que es todo un ejemplo en el FC Barcelona: "No es fácil subir y volver a bajar"

Muchos entrenadores que han pasado por el Barça Atlètic cuentan en 'petit comitè' que uno de los principales problemas que se encontraron al dirigir al filial azulgrana fue el de gestionar 'paso inverso' de aquellos futbolistas 'tentados' por el primer equipo. Subir es fácil, volver a bajar y mantener el foco es complicado y no todos lo asumen igual. Afortunadamente, cada vez ocurre menos venirse abajo. En su día, quien marcó el camino de cómo hay que afrontar esta situación (que no es nada fácil para un futbolista) fue Marc Casadó, quien portó el brazalete de capitán con Rafa Márquez y ahora está en la élite. Aleix Garrido no tuvo (incomprensiblemente) apenas oportunidades en el primer equipo azulgrana, y ahora, quien da ejemplo es Álvaro Cortés.

El aragonés ha sido llamado habitualmente por Hansi Flick en las últimas semanas, debido a las bajas en defensa y porque es un central con unas grandes cualidades físicas y un liderazgo natural. El pasado mes de marzo fue especialmente ilusionante para Álvaro Cortés, que llegó a incluido en tres convocatorias ligueras del técnico alemán (Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano), aunque queda pendiente el sueño de debutar con el Barça.

Álvaro Cortés firmó su renovación hasta 2028 / FC BARCELONA

Ya la pasada jornada, Álvaro 'bajó' al Barça Atlètic aprovechando que no había competición del primer equipo por el parón de selecciones y completó los 90 minutos en la derrota contra la UE Sant Andreu (0-1). Esta última fecha, siguió con los de Juliano Belletti, necesitados de una victoria que no podía esperar, y se quedó sin ser convocado para el duelo liguero del Metropolitano.

Sin embargo, el central zaragozano sí que fue convocado para el FC Barcelona-Atlético Madrid de Champions League y vio desde el banquillo como el colegiado expulsaba a Cubarsí todavía en la primera parte. El canterano del Barça será baja en la vuelta lo que le abrirá con casi toda seguridad la convocatoria en el encuentro de vuelta en Madrid la próxima semana.

Tres goles con Belleti y más convocatorias con Flick

Álvaro Cortés es un fijo para el técnico brasileño, quien le volvió a dar la titularidad en Porreres. El defensa, lejos de descentrarse o de desmotivarse (ha habido algún caso), asumió la responsabilidad con ilusión, ejerció de capitán y llevó a sus compañeros a una goleada balsámica en territorio balear (1-5), siendo, además, el autor del primer gol de los azulgranas, que siempre es el más difícil en este tipo de partidos. Remató con precisión y entrando con todo un balón servido desde la esquina por Brian Fariñas.

Hace apenas dos semanas, Álvaro Cortés, de 21 años, firmó la renovación hasta 2028 por el club azulgrana, al que llegó en verano de 2021 procedente de las categorías inferiores del Real Zaragoza. Internacional sub-20 con España, lo tiene todo para triunfar. Pero el camino no siempre es meteórico y toca tener paciencia. Y sobre todo, mantener la mejor de las actitudes y los pies en el suelo. El de Álvaro es el mejor de los ejemplos.