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La SD Tarazona busca salir del descenso con una victoria en casa ante el Alcorcón

En Segunda RFEF, la SD Ejea recibe al líder del Grupo 2, el Real Unión, y el CD Ebro hace lo propio con el Beasain

Busi conduce el balón durante el partido ante el Antequera.

Busi conduce el balón durante el partido ante el Antequera. / SD Tarazona

Bruno Palacio

En una semana donde la actualidad turiasonense ha venido marcada por la denuncia pública de la AFE, con un comunicado de la plantilla y el cuerpo técnico de la SD Tarazona alegando una situación prolongada de impagos que mantiene a algunos de ellos en un estado de crisis económica, en lo deportivo, el equipo no puede permitirse pensar en otra cosa que no sea lograr este sábado en casa una victoria ante el Alcorcón (16.15 horas) que dé algo de tranquilidad al conjunto aragonés.

En este sentido, sumar de tres podría llevar al Tarazona a abandonar los puestos de descenso en el Grupo 2 de Primera RFEF, en los que está ahora ocupando la primera plaza empatado a 37 puntos con el Nástic de Tarragona. Así, los de Juanma Barrero harían todavía mejor la victoria del pasado fin de semana ante el Antequera contra un equipo que busca clasificarse para el playoff y que ganó en la anterior jornada al Hércules en su casa.

Dos huesos para Ejea y Ebro

En Segunda Federación, dos equipos aragoneses del Grupo 2 juegan este sábado ante dos duros rivales, aunque uno considerablemente más que el otro. A las 17.00 horas, un Ejea en puestos de descenso recibe al líder, el Real Unión, que lleva 3 victorias consecutivas.

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Por su parte, el CD Ebro, asentado en la media tabla, recibe a las 17.30 horas a la SD Beasain, que, pese a ocupar la posición de playout, lleva tres triunfos y un empate en los últimos cuatro enfrentamientos.

Imagen de un entrenamiento del Ebro esta semana con efecto retro.

Imagen de un entrenamiento del Ebro esta semana con efecto retro. / CD Ebro

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