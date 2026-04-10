Suspenso masivo de los fans a la nueva Fórmula 1

Después de solo tres grandes premios disputados en 2026 -Australia, China y Japón-, el nuevo reglamento que ha estrenado este año la Fórmula 1 no le gusta a casi nadie. Y no es una opinión parcial. El influencer y creador de contenido Víctor Abad ha presentado un estudio global que recoge la opinión de aficionados de todo el mundo, con un total de 41.000 respuestas. La nota media de todos los que han votado es de 3,15 para la nueva F1, suspenso masivo.

Casi un 50% de energía eléctrica, aerodinámica activa... la nueva imagen del 'Gran Circo' no convence a los pilotos y visto lo visto, tampoco a la afición. Mientras los técnicos de la FIA y la FOM discuten estos días posibles modificaciones en el reglamento, aprovechando el parón del campeonato en abril tras la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia por la guerra de Oriente Medio, las redes sociales 'echan humo' y muchos piden cambios drásticos. Los habrá, pero no serán de la dimensión que esperan, según fuentes de la F1, que está satisfecha con las actuales carreras y no tanto con las clasificaciones.

No todas las opiniones recabadas a iniciativa de Víctor Abad son negativas, pero sí la inmensa mayoría. El 77% de los encuestados suspende a la nueva Fórmula 1, cuya nota final sobre 10 se queda en un 3,15, un sentimiento que se amplifica entre los seguidores de Fernando Alonso, que este año atraviesa una grave crisis en Aston Martin.

La mayoría alonsista, con 16.242 representantes, le pone un 2,58 al reglamento, mientras que las mejores notas llegan de los fans de los pilotos más beneficiados por el mismo, aunque incluso en este caso son suspensos (George Russell, 4,54; Kimi Antonelli, 4,39 y Lewis Hamilton, 4,33).

Solo un 8,7% de los participantes en la encuesta afirma disfrutar las carreras y la cifra baja al 4,7% respecto a la batalla por la pole. Muchos no entienden las claves de la normativa ni los conceptos asociados esta: Menos de la mitad sabe diferenciar los modos Boost y Overtake, los dos principales mecanismos de adelantamiento en 2026.

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La gestión de la batería y el superclipping (pérdida masiva de velocidad en plena recta) son los aspectos más negativos para los encuestados. En definitiva, la FOM (Formula One Management) y Liberty buscaban un producto más espectacular, pero han conseguido lo contrario y ahora los fans perciben que se ha perdido la emoción y el reglamento genera confusión y adelantamientos artificiales. Eso sí, el producto no está en peligro: casi un 60% responde que "sin duda" o "probablemente" seguirá viendo carreras los próximos cinco años.