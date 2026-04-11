Aday Mara celebra el título de campeón de la NCAA con los aficionados

Aday Mara vivió este sábado otro día especial con Michigan. Tras el triunfo en el March Madness hace una semana y el recibimiento triunfal de regreso a casa el pasado martes, a los Wolverines les quedaba la celebración por las calles de Ann Arbour con el tradicional desfile que terminó en el Crisler Center, donde continuó la fiesta.

La fiesta comenzó con puntualidad a las diez de la mañana con la banda de música desfilando por State Street interpretando Hail to de Victors. Diez minutos después partían las camionetas que transportaban a los jugadores, mientras que el técnico, Dusty May, saludaba a los aficionados desde un camión de bomberos antiguo. Cientos de personas, que llevaban hasta una hora esperando, saludaron y aplaudieron a los jugadores que volvieron a ganar un campeonato de baloncesto para Michigan 37 años después.

Tras un recorrido por las calles principales de la localidad, la caravana se dirigió al Crisler Center, que ya empezó a llenarse en torno a las 12.30 del mediodía, con los familiares de los protagonistas en las primeras filas. Igual que las calles, las gradas del pabellón estaban teñidas de azul y amarillo, expectantes para poder celebrar el título junto a los campeones.

Sobre las 13.00 (siempre hora local), se proyectó en el pabellón un vídeo con los mejores momentos de la final y por megafonía se fueron anunciando uno a uno a los jugadores y al entrenador, todos ellos recibidos con una gran ovación. El director deportivo de la Universidad de Michigan, Warde Manuel, anunció un acuerdo con Dusty May para que continúe al frente del equipo, lo que provocó más alegría entre los aficionados.