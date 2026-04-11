La SD Ejea gana con uno menos al líder para alcanzar el 'playout' y el CD Ebro se acerca al 'playoff' con otra victoria

La SD Ejea ha sumado este sábado una victoria clave en su lucha por la salvación contra el líder del Grupo 2 de Segunda Federación, el Real Unión, que ya tiene asegurado su ascenso directo a la categoría de bronce. Los de Chechu Dorado se han impuesto en los minutos finales después de tenerlo todo en contra durante gran parte del encuentro y alcanzan así la posición de playout.

En el minuto 10 se adelantaba el conjunto vasco, aunque el Ejea, que no quería perderle la cara al partido, empataba en el 18 de la mano de Álvarez. En el minuto 36 los locales venían la tarjeta roja a su jugador Mario Sánchez y un penalti en contra que el Real Unión transformaba para el 1-2.

Así, con un jugador menos durante la hora que restaba del choque, los aragoneses traían de nuevo la igualdad con un tanto de Dabo en el 66 también desde los 11 metros. Ya en los minutos finales, Pablo Agustín marcaba el gol de la victoria que da vida a la SD Ejea, que visitará el próximo sábado al Alavés B, segundo en la tabla.

Por su parte, el CD Ebro ha obtenido otra victoria de mucho mérito en casa, ante la SD Beasain (1-0), que lo deja de nuevo cerca de la zona noble. Después de que Mateo Lite parara un penalti en el minuto 59 y de que Javi Hernández los adelantara en el 89 de partido, los de Javier Genovés suman tres puntos que los dejan sextos y a 4 de los puestos promoción.

El conjunto arlequinado sigue sin conocer la derrota como local esta temporada y encadena su tercer partido consecutivo sin perder dentro de una segunda vuelta con números de playoff. El próximo fin de semana, el Ebro visita al Eibar B, que milita en la media tabla y se enfrenta este domingo en Santa Ana al Utebo (18.00 horas).

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También jugarán mañana los otros dos equipos aragoneses de Segunda RFEF. A las 12.00 horas, un Deportivo Aragón prácticamente sin opciones de salvación recibe al Alavés B. En el Grupo 3, la UD Barbastro, que sigue en una encarnizada lucha por la permanencia, recibe a las 11.30 horas al farolillo rojo de la clasificación, el Porreres.