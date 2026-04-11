La SD Tarazona da un golpe sobre la mesa ante el Alcorcón y abandona el descenso (2-0)

Gran triunfo de la SD Tarazona este sábado que da un golpe sobre la mesa para abandonar las posiciones de descenso tras imponerse en casa a uno de los favoritos de la categoría, el Alcorcón (2-0). Los de Juanma Barrero se han puesto por delante con un gol de Sergi Armero en el minuto 15 y han ampliado la ventaja desde los 11 metros en el 61 por mediación de Agüero.

Agüero realiza un golpeo durante el partido ante el Alcorcón. / SD Tarazona

Se trata de la segunda victoria consecutiva del conjunto turiasonense, que deja el descenso del Grupo 2 de Primera RFEF a tres puntos a falta de varios partidos de rivales directos esta jornada, entre ellos, el de El Nástic de Tarragona y el enfrentamiento entre el Juventud Torremolinos en Ibiza, cuyas victorias lo devolverían a la zona baja. El siguiente compromiso del Tarazona será en el desplazamiento a Algeciras el próximo domingo.

FICHA TÉCNICA SD TARAZONA: Josele Martínez, Julián Delmás, Andrés Borge, Marc Trilles, Chechu, Ángel López, Toni Ramón (D. Cubillas, m.85), Óscar Carrasco, Busi, Sergi Armero (Imanol Alonso, m.85) y Agüero (David Soto, m.79). AD ALCORCÓN: Ayesa, David Navarro (Sergio Nieto, m.71), Iván Pérez, Rojas, Samu, Raúl Blanco (Borja Martínez, m.62), Yael, Rai Marchan (Tarsi Aguado, m.62), Luis Vacas (Vladys, m.62), Aparicio y Carmona. GOLES: 1-0 (m.15), Sergi Armero; 2-0 (m.61, p.), Agüero. ÁRBITRO: José Alberto Pardeiro Puente. Amonestó a Chechu y Marc Trilles, por parte de la SD Tarazona, y a Aparicio, por parte de la AD Alcorcón.

Este domingo será el turno del otro equipo aragonés en Primera Federación, el CD Teruel. Los de Vicente Parras visitan al CE Europa, a las 18.15 horas, en lo que será un duelo directo en la zona alta de la clasificación. Los turolenses, actualmente en la sexta posición, tienen una nueva oportunidad de asaltar las posiciones de promoción a Segunda División ante el conjunto catalán, quinto y con tan solo un punto más.