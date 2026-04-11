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El Wanapix mantiene el liderato igualando un 3-0 en Móstoles y el Entrerríos Automatización, más lejos del 'playoff'

El equipo de Jorge Palos está igualado a puntos en El Ejido a cinco jornadas del final y los de Alfonso Rodríguez empatan 4-4 en La Granja con el Zambú Pinatar

Kike Liao, Adrián Ortego y Augusto celebran el tanto del pívot argentino en Móstoles.

Kike Liao, Adrián Ortego y Augusto celebran el tanto del pívot argentino en Móstoles. / MRB Móstoles

A. B. L.

Zaragoza

El Wanapix mantuvo el liderato in extremis tras empatar en Móstoles un 3-3 cuando el partido se le puso 3-0 en la primera mitad. El punto logrado le permite continuar en el primer puesto igualado a puntos con el Inagroup El Ejido, pero con el 'golaverage' ganado por el conjunto aragonés a falta de solo cinco jornadas.

Jiménez, con dos tantos, puso el partido muy cuesta arriba para un Wanapix que acusó las importantes bajas y Aarón Chamorro, mediada la primera mitad, puso el 3-0. Jorge Palos reaccionó jugando de cinco y logró reducir distancias con un tanto de Matheus Lustosa antes de que fuese expulsado Charly, aunque la superioridad de dos minutos no la pudo aprovechar el cuadro zaragozano.

A siete del final, Augusto definió cruzado tras robar en primera línea para poner el 3-2 y Richi Felipe, empujando un balón en el segundo palo jugando de cinco, igualó.

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Por su parte, el Entrerríos Automatización igualó 4-4 ante otro equipo de 'playoff', el Zambú Pinatar Cerramientos Abatibles, en La Granja. Remontaron los visitantes un 2-0 aragonés, igualó Jorge Tabuenca, volvió a castigar Meira y, a un minuto del final, Marcos Forga empató. Con este punto el conjunto de Alfonso Rodríguez se queda a seis de la promoción de ascenso y tendrá muy complicado luchar por subir a Primera.

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