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Segunda RFEF

El Barbastro vence al colista en casa y el Deportivo Aragón recibe con derrota al Alavés B

El Utebo recibe este domingo al Eibar B con el objetivo de asentarse en el 'playoff'

Los jugadores del Barbastro celebran uno de los goles ante el Porreres.

Los jugadores del Barbastro celebran uno de los goles ante el Porreres. / UD Barbastro

Bruno Palacio

La UD Barbastro ha cosechado una importantísima victoria este domingo en casa ante el colista de la tabla, el Porreres (2-0). Los goles de Aarón Fernández en el minuto 12 y de Toni Gabarre en el 92 para cerrar el partido le han dado tres puntos a los rojiblancos que lo acercan a la salvación a falta de solo tres jornadas para finalizar el campeonato.

Los de Dani Martínez se colocan en la decimocuarta plaza, a dos puntos del Ibiza Islas Pitiusas, que marca en estos momentos la permanencia directa en el Grupo 3 de Segunda Federación. El conjunto altoaragonés visita el próximo fin de semana a otro de los rivales de la zona baja, el Torrent, penúltimo clasificado y al que ganó en la ida en casa por 2-1.

FICHA TÉCNICA

BARBASTRO: Cebollada, Alarcón, Derik, Mingotes, Sito, Rodrigo (Bautista, m.71), Nana, Ibra, Isaac (Dani Cuenca, m.79), Aarón (Acín, m.71) y Gabarre.

PORRERES: Víctor, Silva (De Tomás, m.69), Recalde, Alejandro (Medina, m.25), Jorge García, Bengoetxea, Keita (Rodri Cuenca, m.69), Florit (Binimelis, m.46), Sastre, Torregrosa y Alorda (Bertino, m.46).

GOLES: 1-0 (m.12:), Aarón; 2-0 (m.92), Gabarre.

ÁRBITRO: Carralero Calvo. Amonestó a Bautista, del Barbastro, y a Alejandro, Sastre, Bengoetxea, Bertino y Recalde, del Porreres.

Por su parte, el Deportivo Aragón ha vuelto a perder en casa, ante el Alavés B (1-2), y ya solo los números sujetan las opciones de salvación al filial del Real Zaragoza. No así las sensaciones de un equipo que está a más de 10 puntos de la permanencia y a 9 del playout.

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Dani González, con el balón durante el partido ante el Alavés B.

Dani González, con el balón durante el partido ante el Alavés B. / Deportivo Aragón

Los de Emilio Larraz han encajado en el minuto 19, han logrado el empate por medio de Hugo Goñi en el 51 y finalmente han quedado sin puntuar una jornada más tras el tanto en el 71 de partido por parte del filial del Alavés, que se mantiene en la segunda posición. El próximo domingo, el Aragón visita a la SD Logroñés, equipo también de descenso.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO ARAGÓN: Calavia, Sabater, Eloy, Barrachina, Izan, Palacio (Bonel, m.76), Iker García (Linares, m.13), Tobajas (Dani González, m.76), Enzo, Monzón y Goñi.

ALAVÉS B: Swiderski, Egoitz, Paco Sanz, Álvaro García, Xanet, Viso (Aragües, m.65) (Morcillo, m.81), Alberto Moreno (Varona, m.74), Mañas (González de Heredia, m.81), Garrido, Pinillos e Izei (López, m.65).

GOLES: 0-1 (m.19), Xanet; 1-1 (m.51), Goñi; 1-2 (m.71), Pinillos.

ÁRBITRO: Álvarez Ordóñez. Amonestó a Eloy y Monzón, del Aragón,y P. Sanz, del Alavés.

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