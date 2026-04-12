El CD Cuarte se deja puntos en Huesca y el Calamocha y el Monzón lo aprovechan para recortar distancias
Se mantienen en puestos de descenso un Zuera prácticamente descendido, el Casetas y el Utrillas
El líder del grupo aragonés, el CD Cuarte se dejó ayer dos puntos ante la SD Huesca B (1-1), que también quiere agarrarse un año más al playoff de ascenso. Un empate que no dudaron en aprovechar tanto el Calamocha, que recorta distancias con una victoria ante el Illueca (1-0) y se coloca a 3 puntos, como el Atlético Monzón, que está 5 por debajo del liderato tras golear en casa al Casetas (7-2).
También ganaron ayer el Épila en Andorra y el Almudévar ante el Binéfar, al igual que lo hizo el Robres en Belchite el sábado. Además, del partido entre el líder de Tercera RFEF, que sigue invicto esta temporada, y el filial oscense, terminaron con reparto de puntos el Cariñena-Caspe, el Utrillas-La Almunia y el Tamarite-Zuera.
Así, se mantienen en puestos de descenso un Zuera prácticamente descendido, a 11 de la salvación a falta de 4 partidos, el Casetas, a 6, y el Utrillas, a 3 puntos del Belchite.
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