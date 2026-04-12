Micah Kiptoo y Ayantu Gemechu conquistan una Maratón de Zaragoza pasada por agua
Carlos Mayo y Cristina Espejo triunfan en casa en la 10K marcando el récord de la prueba
Ni la lluvia, ni el frío, ni el viento han empañado una multitudinaria Maratón de Zaragoza, la 19ª. 2.450 corredores en la prueba reina y 7.000 en la 10K han llenado las calles de la capital aragonesa en uno de los días grandes sin duda del atletismo en Aragón, aunque deslucido por la mala climatología, que ha endurecido la ya de por si complicada prueba y que ha impedido ver grandes plusmarcas en los 42 kilómetros.
El keniata Micah Kiptoo fue el primero en entrar en la línea de meta y lo hizo con un registro de 2.17.31, a casi seis minutos del récord marcado en 2022 por Kebede Gebre, una diferencia explicada sobre todo por el mal tiempo, por lo que un año más quedará el aliciente para la próxima edición de bajar de la barrera psicológica de los 2.10.00.
En segundo lugar entró el aragonés Mikel García Escocia, que dio la sorpresa y que quedó segundo por delante de atletas africanos de primer nivel como el marroquí Mohamed El Talhaoui.
En categoría femenina, la etíope Ayantu Gemeche se ha impuesto con un tiempo de 2.36.08, que era la gran favorita, y que se ha quedado a doce minutos de su mejor marca personal de 2.24.45 en la distancia.
Las buenas noticias vinieron en la 10K, ya que tanto Carlos Mayo como Cristina Espejo fueron profetas en su tierra e, incluso con mal tiempo, batieron los récords de la distancia en la prueba de Zaragoza.
El atleta del Adidas finalizó el recorrido en 28.44, por delante de Eduardo Menacho y de Pol Espinosa, que completaron el podio masculino, mientras que Espejo entró en meta en 33.58, superando a Raquel de Francisco e Isabel Linares, firmando un podio completamente aragonés.
Suscríbete para seguir leyendo
- El desembarco del Real Zaragoza y la afición en la nueva Romareda se empezará a definir 'después del verano': las claves de la 'operación retorno
- Taberna Matei, el nuevo paraíso de las croquetas y el vermut en Zaragoza: 'Tienes lo que podrías encontrar en una taberna de hace 40 años
- El Real Zaragoza pierde otra oportunidad en Córdoba (1-0)
- Un pueblo de Teruel acude a La Revuelta para invitar a Broncano a un evento único en España: 'Te cantamos una jota personalizada
- Zaragoza lanza el contrato para tomar una decisión que le podría costar más que la nueva Romareda
- Así da de comer Inditex cada día a 1.500 trabajadores en Zaragoza: producto local, cocina de abuela y por un euro
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Hemos perdido merecidamente, los que se jugaban la vida éramos nosotros
- Mapi Casas, trabajadora del Parque de Atracciones a cargo del Río Navajo y otras atracciones: 'Siempre quise ser la bruja del tren