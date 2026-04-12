Micah Kiptoo y Ayantu Gemechu conquistan una Maratón de Zaragoza pasada por agua

Ni la lluvia, ni el frío, ni el viento han empañado una multitudinaria Maratón de Zaragoza, la 19ª. 2.450 corredores en la prueba reina y 7.000 en la 10K han llenado las calles de la capital aragonesa en uno de los días grandes sin duda del atletismo en Aragón, aunque deslucido por la mala climatología, que ha endurecido la ya de por si complicada prueba y que ha impedido ver grandes plusmarcas en los 42 kilómetros.

El keniata Micah Kiptoo fue el primero en entrar en la línea de meta y lo hizo con un registro de 2.17.31, a casi seis minutos del récord marcado en 2022 por Kebede Gebre, una diferencia explicada sobre todo por el mal tiempo, por lo que un año más quedará el aliciente para la próxima edición de bajar de la barrera psicológica de los 2.10.00.

Micah Kiptoo, entrando en la meta de la maratón. / Pablo Ibáñez

En segundo lugar entró el aragonés Mikel García Escocia, que dio la sorpresa y que quedó segundo por delante de atletas africanos de primer nivel como el marroquí Mohamed El Talhaoui.

En categoría femenina, la etíope Ayantu Gemeche se ha impuesto con un tiempo de 2.36.08, que era la gran favorita, y que se ha quedado a doce minutos de su mejor marca personal de 2.24.45 en la distancia.

Las buenas noticias vinieron en la 10K, ya que tanto Carlos Mayo como Cristina Espejo fueron profetas en su tierra e, incluso con mal tiempo, batieron los récords de la distancia en la prueba de Zaragoza.

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Las aragonesas Isabel Linares, Cristina Espejo y Raquel de Francisco posan en la meta del 10K. / Pablo Ibáñez

El atleta del Adidas finalizó el recorrido en 28.44, por delante de Eduardo Menacho y de Pol Espinosa, que completaron el podio masculino, mientras que Espejo entró en meta en 33.58, superando a Raquel de Francisco e Isabel Linares, firmando un podio completamente aragonés.