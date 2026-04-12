El Teruel pierde el duelo directo en la zona alta ante el Europa (1-0)
Los de Vicente Parras caen por la mínima a domicilio y se quedan en la zona media de la clasificación
No ha logrado el CD Teruel la gesta de vencer al Europa (1-0) a domicilio y reclamar su puesto en el playoff, por lo que se queda en la zona media de la tabla tras un duelo directo en el que tampoco ha podido puntuar. Los de Vicente Parras han encajado un gol en el minuto 66 de partido y regresan a casa con las manos vacías tras desaprovechar una gran oportunidad.
En este sentido, el conjunto aragonés tiene los deberes prácticamente hechos en el Grupo 2 de Primera Federación, ya que su permanencia, principal objetivo de los turolenses para esta campaña, parece certificada y ahora solo le queda buscar la clasificación a los puestos de promoción y luchar por un ascenso histórico a Segunda División.
Al conjunto rojillo, que está ahora séptimo después de la victoria del Cartagena y a 4 puntos de la zona noble, le quedan seis partidos de Liga por delante, empezando por el compromiso del próximo fin de semana en Pinilla, ante el Atlético Madrileño, que está tercero en la tabla.
FICHA TÉCNICA
EUROPA: Flere, Bas (Jay, m.80), Álex Cano, Campeny (Guillem, m.84), Escoruela, Caravaca, Meshak, Fran Gil, Adnane, Jordi Cano y Mahicas (Carlos, m.84).
TERUEL: Rubén Gálvez, Andrés (Ramos, m.70), Van Rijn, Relu, Abraham, Royo, Redón (De Palmas, m.81), Albisua, Goyo (Teddy, m.70), Merencio (Traoré, m.86) y Moreno (Lolo Plá, m.70).
GOLES: 1-0 (m.66), Mahicas.
ÁRBITRO: Rodríguez Recio. Amonestó a Campeny, Adnane y Jay, por parte del CE Europa, y a Royo, Moreno y Relu, por parte del CD Teruel.
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