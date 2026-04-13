El americano Larry Shy, enamorado de Zaragoza una vez más gracias a Aday Mara: "España merece volar alto"

No es lo más habitual ver a un ciudadano de Estados Unidos lucir orgulloso la bandera de España, y menos todavía en la situación geopolítica actual. Sin embargo, ni siquiera los enfrentamientos entre Donald Trump y Pedro Sánchez a raíz de la guerra en Oriente Medio han logrado disuadir al estadounidense más ibérico de alzar bien alto la rojigualda para reivindicar el último gran triunfo deportivo de un español.

A todos los rincones del planeta ha llegado la noticia del primer jugador español en ganar el título de la NCAA, la Liga americana de baloncesto universitario. Aday Mara ha inscrito su nombre en la historia del deporte nacional y, por si fuera poco, ha llevado bien lejos el nombre de Zaragoza con una participación insuperable durante la Final Four de la prestigiosa competición.

Por ello, el estadounidense Larry Shy ha vuelto a difundir en sus redes sociales un mensaje sobre su amor eterno a España acompañado de una felicitación al deportista aragonés. Larry Shy, que se define a sí mismo como un "americano que ama y defiende a España" ha publicado un vídeo y una imagen junto al propio Mara en el que no faltan por ningún lado las banderas nacionales.

El ciudadano de Michigan, la ciudad en la que Mara ha llegado a la cima con los Wolverines, quiere ver al baloncestista en lo más alto junto a su país: "España merece volar alto... por suerte, conozco a alguien", dice en una publicación en su cuenta de X. Junto al mensaje aparece un vídeo en el que el propio Larry Shy, vestido con una sudadera con la rojigualda, le entrega una bandera de España a Aday Mara.

A esa publicación la acompaña otra en las redes sociales del americano en la que, junto a una foto de ambos y su mujer, se acuerda también de la capital aragonesa: "¡Vamos, Azules! ¡Viva Zaragoza!" Por último, bendice al jugador para que llegue lo más lejos posible en su carrera: "Mis mejores deseos para este campeón español", concluye el americano, que ya felicitó a Mara por el logro tras la final de la NCAA.