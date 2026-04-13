Zaragoza acogerá en mayo el Campeonato de España Master de Balonmano con 500 veteranos

La capital aragonesa tomará el relevo a Altea como sede de la II edición del Campeonato de España Master de Balonmano, que reunirá del 1 al 3 de mayo a unos 500 jugadores veteranos distribuidos en 25 equipos procedentes de nueve comunidades autónomas.

El torneo se disputará en el pabellón Eduardo Lastrada del Stadium Casablanca y en el centro deportivo municipal Perico Fernández, según se ha dado a conocer en la presentación del evento este lunes por parte de la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, y el exjugador olímpico Demetrio Lozano, entre otros.

La competición consta de cuatro categorías: masculina (mayores de 35 años), senior masculina (mayores de 47), femenina (mayores de 33) y senior femenina (mayores de 43).

En la categoría masculina participarán ocho equipos: Ademar Veteranos (Zaragoza), Balonmano Tarazona +35 (Zaragoza), KH-7 BM. Granollers (Barcelona), BM. Alcobendas (Madrid), Veteranos Maristas Ademur (Murcia), Horneo BM. Alicante (Alicante), C.BM. Maristas Algemesí (Valencia) y Fertiberia Puerto Sagunto Veteranos (Valencia).

Por su parte, en la categoría femenina compiten siete: Ademar Zaragoza (Zaragoza), CD Asab (Sevilla), Balonmano Astures Veteranas (Asturias), BM. Getasur (Madrid), BM. Alcobendas (Madrid), CBM Elche Verde (Alicante) y Veteranas CBM Algemesí (Valencia).

Según ha informado el Gobierno de Aragón, estos competidores se dividirán en dos grupos de cuatro equipos cada uno, en el caso femenino habrá uno de tres, que se enfrentarán entre ellos a una sola vuelta. Posteriormente, se disputarán las semifinales con enfrentamientos cruzados entre los dos grupos y los vencedores de estas se enfrentarán en la final. Los que no lleguen a la final jugarán también entre sí para determinar el resto de puestos.

Cada categoría senior, por su parte, consta de cinco equipos. Por el lado masculino están BM. Granada Veteranos (Granada), Sagrada Familia Málaga Veteranos (Málaga), BM. Veteranos de Sevilla (Sevilla), BM. Tarazona (Zaragoza) y CH Sant Fost (Barcelona). Y por el lado femenino están: BM. Veteranas Granada (Granada), CD Asab (Sevilla), OAR Gràcia Sabadell Master Femení (Barcelona), BM. Ferrolterra (La Coruña) y CBM Elche (Alicante).

Los cinco equipos formarán un grupo único y se enfrentarán entre sí a una sola vuelta. Finalmente, los dos mejores clasificados se enfrentarán entre ellos para determinar al campeón y subcampeón, mientras que el tercero y cuarto también competirán para determinar quién cierra el podio.

La directora general ha señalado la importancia de seguir jugando y compitiendo a cualquier edad y ha celebrado que se reconozca esta categoría con un campeonato oficial. "Siempre ponemos el foco sobre el deporte base, pero el deporte master, el deporte veterano, también es muy importante", ha dicho, toda vez que Brocate ha añadido que existen pocos deportes que hayan conseguido reunir en el Príncipe Felipe más de 10.000 camisetas naranjas y a algunos los van a volver a ver.

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El presidente de la Federación Española se ha mostrado partidario de consolidar futuras ediciones y ha aseverado que el campeonato era "un debe que tenía" la Federación. Todos los encuentros se podrán en directo por el canal de YouTube de la Real Federación Española de Balonmano. El Stadium Casablanca habilitará además una fanzone para fomentar la convivencia entre participantes y aficionados.