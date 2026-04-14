Aday Mara llega a Los Ángeles para preparar su aterrizaje en la NBA

Aday Mara continúa recorriendo su camino hacia el éxito más absoluto en el mundo del baloncesto. Después de alzarse hace una semana con el título de la NCAA, siendo además el primer jugador español en salir campeón de la Liga de baloncesto universitario de Estados Unidos, el pívot español busca ahora dar el paso definitivo a la élite de este deporte.

Una vez conquistada la prestigiosa competición, solo le queda un escalón al que subirse al otro lado del charco: jugar en la NBA, la Liga de baloncesto más prestigiosa de América y, probablemente, del mundo entero. Para ello, tras haber ganado con los Michigan Wolverines la NCAA, el jugador aragonés solo tiene que confirmar su presencia en el Draft que se celebrará durante el verano.

En este sentido, Aday Mara ya confirmó en una entrevista en El Partidazo de COPE que entre las dos posibilidades que contempla está la continuidad en la NCAA o dar el salto al máximo nivel: "Mis opciones son o quedarme en la universidad o, que es lo que voy a empezar a hacer ahora, me voy a tener que ir a Los Ángeles a entrenar, a intentar seguir mejorando el físico y mi juego para entrenar con los equipos NBA que estén interesados en mí", explicó.

Aday Mara celebra el título de la NCAA con la bandera de España sobre los hombros. / MICHIGAN MEN'S BASKETBALL

Así, antes de tomar la decisión definitiva de inscribir su nombre o no en el Draft, el zaragozano ha llegado a la ciudad más poblada de California para empezar a entrenar con aquellos clubs que lo quieran entre sus filas. El propio Mara es el que publicó este lunes en sus redes sociales una imagen en el aeropuerto anunciando su vuelo a Los Ángeles.

En la fotografía, subida a la historia de su cuenta de Instagram, se aprecia el destino del viaje, la hora de salida ("12:23 pm.") y tres emoticonos de besos que denotan la alegría del aragonés por el comienzo de su nueva etapa. Paso a paso, Aday Mara sigue conquistando territorios en un camino de baloncesto que se inició en Zaragoza.