Aday Mara escala hasta el puesto 9 de las predicciones del draft de la NBA: estos son los equipos en lo que jugaría

A mitad de temporada regular, con Michigan ya como candidato claro al título, en las predicciones del draft de la NBA a Aday Mara le daban entre final de la primera ronda y comienzos de la segunda. Sin embargo, su gran final de temporada, haber sido decisivo en el March Madness, su capacidad de liderazgo y haber levantado el título han disparado al zaragozano en los paneles de los expertos de la mejor liga del mundo, porque no es solo vencer, es cómo se juega, cómo se maneja la presión y el carácter ganador.

El aragonés ya se ha asentado ahora en mitad de la primera ronda y hay dos medios que le dan como 9ª selección. Top 10 españoles solo ha habido dos en la historia: Pau Gasol (3) y Ricky Rubio (5).

Ahora Aday Mara está en Los Ángeles en las entrevistas con las franquicias de la NBA, ya que tanto una parte como la otra deben entender que son la mejor opción del uno para el otro y que los objetivos estén alineados. Después, como él mismo dijo, decidirá si se presenta ya (que parece que sí) o termina su etapa universitaria en Michigan.

La lotería del draft terminará de marcar los puestos de las franquicias, pero en lo que concierne a Aday Mara está todo más o menos escrito, por lo que será cuestión de esperar a ver en qué equipo encajaría mejor y hay tres claros candidatos según los expertos.

Hornets, Bulls... o el mejor equipo de la NBA

Dos medios especializados ponen a Aday Mara en el puesto 9: Sports Illustrated y Yahoo. Y eso significa que jugaría en los Chicago Bulls, que ya saben que elegirán en ese lugar. El gran problema de la mítica franquicia de Illinois ha sido la falta de un pívot referente y tienen la oportunidad de remediarlo con Aday Mara. "Ha enseñado al mundo del draft lo especial que es", dice Sports Illustrated, mientras que Yahoo destaca de él que "lee el juego como un base, finaliza con dos manos y tapona con un timing de élite".

CBS le pone en el 12º lugar y eso significa que jugaría en Oklahoma City Thunder, es decir, el actual campeón de la NBA y el mejor equipo en Liga regular de esta campaña. Por supuesto, es el gran favorito a revalidad título. "El pívot de 2,21 es un protector del aro fantástico. Los rivales solo intentaron el 20,4% de sus tiros de campo cerca del aro cuando el Defensor del Año de la Big Ten estaba en pista, según CBB Analytics, lo que lo sitúa entre los porcentajes más bajos de toda la NCAA. También pasa bien el balón, encontrando algunos pases de salida espectaculares en transición y cerca del aro", aseguran sobre Aday.

Otra franquicia que necesita pívots es Charlotte Hornets y por eso Bleacher Report le coloca en el puesto 14 y destaca su impacto defensivo, sus fundamentos para anotar canastas y sus habilidades únicas para la altura que tiene.

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ESPN todavía no le pone en ninguna franquicia, pero sí que le considera que es el 14º mejor jugador del draft y sube desde el 24º debido a su gran March Madness, pero atendiendo a la lotería jugaría en Charlotte también. "La mezcla poco habitual de habilidades de Mara, junto con su enorme físico, justifica que los equipos que buscan reforzar esa posición lo consideren más seriamente. Es un excelente pasador, hábil con el balón y lanzó un 66,8% en tiros de campo, además de tener el tamaño necesario para ser un elemento intimidante en defensa. Es una combinación única de cualidades que, como mínimo, debería ayudarle a rendir en la NBA como una opción que cambie el ritmo del juego", destacan de él.