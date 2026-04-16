El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González sufre un infarto

Natxo González ha sufrido un infarto durante la noche de este jueves y ya se encuentra en situación estable. El que fuera entrenador del Real Zaragoza durante la temporada 2017-2018 se recupera en estos momentos en la UCI de un hospital en Barcelona.

Su actual club, el Sant Andreu de la ciudad condal, ha sido el encargado de difundir la noticia a través de un comunicado oficial en el que velan por su pronta recuperación y afirman estar en contacto con los más allegados del técnico para estar al tanto de los avances.

"Desde la UE Sant Andreu queremos expresar todo nuestro apoyo a Natxo y a su familia en este momento tan delicado y desearle una buena recuperación. Asimismo, pedimos respeto por su privacidad y la de su familia", advierte el comunicado del club difundido a través de sus redes sociales.

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El Sant Andreu es el actual líder del Grupo 3 de Segunda Federación, en el que milita un club aragonés: la UD Barbastro. A tan solo una victoria de certificar su ascenso a Primera RFEF, el conjunto catalán se medirá al cuadro altoaragonés como local en la última jornada de Liga.