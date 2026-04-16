El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González sufre un infarto
El actual entrenador del Sant Andreu de Segunda RFEF se encuentra en estado estable en la UCI de un hospital de Barcelona
Natxo González ha sufrido un infarto durante la noche de este jueves y ya se encuentra en situación estable. El que fuera entrenador del Real Zaragoza durante la temporada 2017-2018 se recupera en estos momentos en la UCI de un hospital en Barcelona.
Su actual club, el Sant Andreu de la ciudad condal, ha sido el encargado de difundir la noticia a través de un comunicado oficial en el que velan por su pronta recuperación y afirman estar en contacto con los más allegados del técnico para estar al tanto de los avances.
"Desde la UE Sant Andreu queremos expresar todo nuestro apoyo a Natxo y a su familia en este momento tan delicado y desearle una buena recuperación. Asimismo, pedimos respeto por su privacidad y la de su familia", advierte el comunicado del club difundido a través de sus redes sociales.
El Sant Andreu es el actual líder del Grupo 3 de Segunda Federación, en el que milita un club aragonés: la UD Barbastro. A tan solo una victoria de certificar su ascenso a Primera RFEF, el conjunto catalán se medirá al cuadro altoaragonés como local en la última jornada de Liga.
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
- El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
- Enrique Bunbury: 'Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock
- El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza