La final del 87, los penaltis, Arconada y la victoria de la Real Sociedad en La Romareda

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad, rivales este sábado por la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja de Sevilla, disputaron hace 38 años su única final entre ambos, con triunfo donostiarra desde la tanda de penaltis, con la parada final de Luis Miguel Arconada, después del 2-2 de los primeros 90 minutos y la posterior prórroga en La Romareda de Zaragoza.

El 27 de junio de 1987 fue la cita. Fue la segunda Copa del Rey del club donostiarra (ahora suma tres, tras ganar también en 2019-20). El triunfo del equipo dirigido por John Benjamin Toshack que pasó a la historia de la entidad, con Arconada; Sagárzazu, Górriz, Gajate, López Rekarte; Larrañaga, Zamora, Dadie; Aitor Beguiristáin, Jose Mari Bakero y López Ufarte fue el once titular que alineó el técnico en el estadio aragonés.

Después entraron Mujica en el minuto 86 y Martin Beguiristáin en el 103 en la Real Sociedad, que se adelantó por dos veces en el marcador, primero en el 10 por medio de Roberto López Ufarte con un remate con la izquierda ante Abel Resino, después de una extraordinaria asistencia de chilena de José Mari Bakero para anotar el 1-0 a favor.

Enfrente, el Atlético de Luis Aragonés formó de inicio con Abel Resino; Tomás Reñones, Sergio, Ruiz, Quique Ramos; Julio Prieto, Landaburu, Marina; Uralde, Da Silva y Rubio. Después, dio entrada a Julio Salinas, en el minuto 64 por Marina, y a Quique Setién, que sustituyó a Uralde en el 85, ya en el tramo final del partido, destino hacia la prórroga.

Porque el Atlético no sólo empató el citado 1-0 de Roberto López Ufarte, con el 1-1 del uruguayo Da Silva, que, tras varias ocasiones rivales y grandes intervenciones de Abel, impulsó al equipo madrileño con el 1-1 en el 24, al culminar una serie de paredes hasta adentrarse en el área y batir a Arconada con la derecha, tras el último pase de Rubio.

El equipo de Luis Aragonés niveló el choque en su primera ocasión, pero debió hacerlo de nuevo después. Antes del descanso, Txiki Beguiristáin anotó el 2-1 para la Real Sociedad en el minuto 36. El pase fue otra vez de Bakero. Beguiristáin controló el balón dentro del área y remató con el interior del pie derecho a la escuadra de la portería del Atlético.

Y volvió a empatar el Atlético, a cuarto de hora del final. El pase de Julio Salinas lo definió a la perfección Rubio. Su zurdazo cruzado forzó la prórroga. No hubo más goles.

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Los penaltis determinaron el campeón: Bakero marcó el 1-0, Rubio logró el 1-1 tras golpear su tiro en el poste, Mújica respondió con el 2-1, Da Silva lanzó fuera el cuarto lanzamiento, Martín Beguiristáin dio más ventaja a la Real con el 3-1, Landaburu hizo el 3-2, Larrañaga firmó el 4-2 y Arconada paró el intento de Quique Ramos para hacer campeona a la Real.