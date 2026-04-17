Multas de hasta 80.000 euros y juicios penales: las consecuencias de provocar altercados en la final de la Copa del Rey en Sevilla

Botellón, petardos, bengalas, actos vandálicos y algunas detenciones. El ambiente en Sevilla durante la final de la Copa del Rey del año pasado se fue deteriorando hasta la irrupción de los grupos más violentos: los del FC Barcelona, en las plazas Nueva y San Francisco; los del Real Madrid, en la Alameda de Hércules y calle Feria. Unos altercados que acabaron con 77 expedientes sancionadores, algunos de ellos con multas de decenas de miles de euros y otros que han acabado incluso en los tribunales.

"El pasado año se iniciaron 77 expedientes sancionadores contra aquellos que habían violado, de alguna manera, la normativa o la legislación propia del deporte. De todas ellas, más del 50% han sido ya finalizadas", explicó este jueves Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno. Es decir: la mitad están resueltas, pagadas o en recurso. "Y esas sanciones -tanto propuestas como impuestas- han conllevado un importe que oscila entre los 150 y los 80.000 euros".

"Además, hay 21 que se encuentran en suspenso porque, fruto de la gravedad de las mismas, están siendo instruidas en los Juzgados de lo Penal de Sevilla", ha informado Toscano, que ha hecho un llamamiento "a que las aficiones vengan a disfrutar". "Y aquellos que no quieran disfrutar, que tengan claro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparadas para reaccionar ante cualquier evento".

La Policía Nacional tomará la Alameda

En 2024 hubo también disturbios en la Alameda durante las horas previas a la final, disputada por el Athletic de Bilbao y el RCD Mallorca. Aquel 7 de abril a las 15:00, aficionados radicales de ambos equipos protagonizaron altercados a escasos metros de la comisaría de la Policía Nacional, en los que se arrojaron bengalas y hasta mobiliario de las terrazas de algunos bares de la zona.

Teniendo en cuenta estos precedentes, las autoridades han diseñado un operativo para este próximo sábado tanto en las fan zones como "allí donde haya una importante concentración de seguidores", tal como subrayó el subdelegado del Gobierno durante la presentación del dispositivo. Precisamente uno de esos enclaves es la Alameda: "La parte que a nosotros nos corresponde sobre seguridad tiene la garantía, y así lo saben además los vecinos de esta zona, de que hay un despliegue policial proporcional y además una atención específica", recalcó Francisco Toscano.

Más de 2.500 agentes desplegados en Sevilla

En total, la Policía Nacional desplegará 1.617 agentes para la celebración del partido decisivo de la Copa del Rey. A ellos se suman, además, los 679 efectivos que aporta la Guardia Civil, tal como han precisado desde la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que "230 miembros de la Policía Local se encargarán del control de tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio como plaza Nueva o San Francisco".

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"Lo que más nos ocupa, sin duda, es que el dispositivo funcione, y que todo el que venga a disfrutar del partido pueda hacerlo en condiciones de seguridad", reconoció Francisco Toscnao. "Y eso implica que los que no vengan a disfrutar y tengan voluntad de hacer otras cosas puedan ser localizados. Para ello, llevamos semanas monitorizando los movimientos de estos grupos y, a partir de ahí, si es necesario, tomaremos las medidas correctoras y coercitivas que sean necesarias".