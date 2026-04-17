Un linier aragonés estará en la final de la Copa del Rey tras arbitrar en el polémico Real Madrid-Girona

Esta semana apunta a ser grande para el mundo del deporte: cuartos de final de la Champions League, la 'Final Six' de la Euroliga femenina en Zaragoza y la final de la Copa del Rey en Sevilla. Lejos de que solamente vaya a disputar algún partido las mujeres maravilla del Casademont en los terrenos de juego, la final copera va a tener una pincelada aragonesa sobre el verde. Aunque no será con el balón en los pies, sino pegado a la banda y con banderín en mano.

No es otro que Jorge Bueno Mateo, asistente de Javier Alberola Rojas, árbitro principal delegado para el encuentro que enfrentarán al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) este sábado. Es hijo de José Ignacio Bueno Grimal, otro mítico linier que participó como árbitro en 50 partidos de Primera División en la temporada 90/91 y entre los años 1998 y 2001.

El anuncio por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de las designaciones del cuerpo técnico, en el que está el aragonés, se hicieron oficiales el lunes y no sentaron nada bien en la capital. ¿Por qué? Pues porque este fue el mismo grupo de trencillas que arbitraron el último Real Madrid-Girona, que se saldó con un empate a 1 plagado de polémica.

Jorge Bueno durante un partido de fútbol profesional / Real Federación Aragonesa de Fútbol

Era casi el minuto 90 en el Santiago Bernabéu cuando la estrella blanca Kylian Mbappé recibía un pase filtrado por parte de Fede Valverde. El francés recorta a dos de la zaga gironí, pero el brasileño Vitor Reis, por la inercia y mientras su cuerpo giraba, golpea al delantero con el brazo estirado, haciendo que este caiga dentro del área y se le haga una brecha en la ceja derecha.

Frente a la reacción de Alberola Rojas, que gesticulaba la no existencia de ninguna falta en la jugada, por ende, ningún penalti, los madridistas se quedaron incrédulos con esta decisión que les alejaba todavía más de un FC Barcelona que se puso nueve puntos por encima suyo en el liderato de LaLiga EA Sports. Otro apunte de este partido es que el exzaragocista Alejandro Francés disputó los 90 minutos del partido, cuajando muy bien en el sistema de Míchel y cumpliendo en las labores defensivas frente a todo un Real Madrid en horas bajas, pero plagado de estrellas.

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Pese a la polémica que generó esta actuación arbitral, el natural de Terrer estará junto al resto de equipo arbitral de Alberola Rojas en esta final de Copa de Rey gracias a su holgada experiencia en la máxima categoría del fútbol español y que el CTA ha decidido valorar positivamente pese a todo lo acontecido en Madrid. De cierta manera, Aragón formará parte de esta tan esperada final.