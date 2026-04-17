La montaña en Aragón: El triunfo de la clase obrera

Aragón vuela. Su expansión llega a los cielos. A esos hacia los que corren sus valientes, esos que están colocando nuestra enseña en todo lo alto. La selección de carreras de montaña está protagonizando un principio de temporada fulgurante. Al oro de las chicas en el ‘snowrunning’ (Laura Labarta, Irene Guarc, Marina Albesa y Ana Heras) en Larra-Belagua (Navarra) se añade al botín un inesperado bronce de los chicos en la ‘Ultra’ del Desafío Calar del Río Mundo en Riópar (Albacete), dos podios que reafirman el poderío de la ‘clase obrera’ maña de las zapatillas del montañismo.

El tridente del Matarraña Team y el Trail Zaragoza, Abraham Blázquez (6º), Sergio Hernández (11º) y Marcos Longares (33º), rasgaron un tercer puesto con sabor a sorpresa gracias a una remontada épica de Longares en la segunda parte de la carrera. “Teníamos más expectativas con las chicas, pero unas semanas antes se lesionó el menisco esquiando Laura Labarta y Julia Yarza tuvo un accidente de tráfico con siniestro total. Eso nos mermó”, relata Sergio Serrano, seleccionador aragonés. Alba Lorás, mejor deportista FAM en 2025, fue novena en la absoluta femenina.

Este joven técnico tomó el mando hace poco más de un año. A la primera celebró el oro de ‘snow’ sin Mundial de la ‘promesa’ Álvaro Sanz sobre la nieve y cerró el 2025 con dos ‘cuartos’ en equipos absolutos como anticipo de la cosecha recogida. Pronto cambió cosas. Decidió democratizar las convocatorias. “Antes iban ocho atletas a todo. Ahora decidimos en cada disciplina quién se ajusta mejor. Manejamos un ramillete de cuarenta activos y dejamos de ir a las pruebas de la Copa para dar oportunidad a más atletas con nuestro presupuesto. Tenemos ‘material’ de sobra. Los resultados nos están dando la razón”, apostilla.

Los tres integrantes del podio masculino. / Guillermo Barreiro

Correcaminos como ellos y ellas, Sergio conoce a todos y todas y sus circunstancias: sabe quién se amolda mejor a cada modalidad, quién está en forma, quién está disponible… La restricciones de las marcas comerciales y los calendarios exigentes hace que los purasangre como Dani Osanz o Marcos Ramos se ausenten de los nacionales autonómicos.

No es un obstáculo insalvable. Aragón demuestra que tiene caladero de buenas patas en los montes. Gran ejemplo es Abraham Blázquez, cerrando el pedestal de bronce en la ‘Ultra’ de la pasada semana en la Sierra de Segura tras una paliza de 67 kilómetros. “Nos sorprendió. Era su primera ultra y en el primer avituallamiento ya iba en el grupo de delante. Tiene 24 años y entrena mucho volumen, por lo que sabíamos que se podía adaptar perfectamente”.

Abraham Blázquez es un camaleón. Luce en su primer 70k, es campeón de línea de nuestra comunidad y ahora se lanzará al ascenso meteórico del próximo nacional: el Kilómetro Vertical de Puerto del Alacrán en Casavieja (Ávila). Esto será en apenas una semana y Aragón ansía repetir allí un podio colectivo y rascar algún individual con Dani Izquierdo como máximo exponente. Serrano decidió el equipo en un test en las cuestas de la Sierra de Guara, en Nueno (Huesca), en las orillas de Arguís. Además de Izquierdo y Blázquez, irán Alberto García, Germán Castell, David Vidal, Carlos Poves y Diego Hernández, en masculino, y Andrea Prades, Ana Heras, Adrielle Roza, Marta Castro, Anayet Gracia y Julia Pérez, en chicas. Luego (27 de junio) quedará la prueba de línea en la Abeduriu Trail Race en El Entrego (Asturias).

El secreto

Sergio tiene claro cuál es el secreto de este crecimiento. No son entrenos especiales, ni nutrición secreta, ni el aire del Pirineo, ni la genética montañesa: “A buen ambiente no nos gana nadie. Somos de sobra la selección que mejor se lo pasa”. Esta sintonía se alimenta en las concentraciones que se organizan “que más que para entrenar es para hacer convivencia y se nota. Hay corredores que ahora viven fuera, en Palma, en Barcelona, en Tarragona… pero quieren venir ese fin de semana porque allí se juntan”, indica Serrano.

Abraham Blázquez muerde la medalla. / Guillermo Barreiro

Eso es el presente. Mejor acapara el futuro. Nombres como Álvaro Osanz, Carrodilla Cabestre o Judith Soriano son una realidad internacional en el relevo de élite “y detrás de ellos vienen muchos. Aragón ha empezado más tarde que otros y no tendremos el presupuesto de Cataluña, pero hay clubes que están empezando a trabajar muy bien la cantera”, dice.

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Y no hablamos del epicentro de Zaragoza. “Es un ejemplo el trabajo de Maestrazgo y Matarraña con los chavales y el apoyo que reciben de las comarcas. Ahora hay un grupete en Benasque. Esto está creciendo”, cierra Serrano, frotándose las manos. El y todos. Ellos y ellas son nosotros: Aragón.