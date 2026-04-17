El partido de fútbol de solamente tres minutos que se va a jugar en Zaragoza: 7 contra 10 y medio ascenso en juego

El fútbol es un deporte donde las emociones están a flor de piel. Un choque apasionado entre jugadores que muchas veces acaba generando situaciones poco agradables para el espectador. Muchos piques o rivalidades que acaban desencadenando peleas y agresiones entre los futbolistas, presentes en las divisiones profesionales, pero mucho más palpables en los partidos rutinarios de divisiones amateur o categorías inferiores. Dos clubes de Zaragoza protagonizaron un incidente de este estilo que ha dejado una curiosa consecuencia para ambos conjuntos.

Jornada 26 de 1ª Juvenil del Grupo 2 de Zaragoza, Atlético Escalerillas 3 - Hernán Cortés 2, corre el minuto 87 en el marcador cuando en un balón parado muy próximo al centro del campo comienza una trifulca que el árbitro no puede parar, ni los propios jugadores. El acta de sanciones refleja el siguiente balance: cinco tarjetas rojas (una de ellas por doble amonestación) y otras dos amarillas que implican sanciones a los jugadores.

Sin embargo, en el apartado de las expulsiones el castigo se endurece al ser consideradas agresiones por parte de este grupo de juveniles. Para los cuatro expulsados de conjunto local, uno de ellos ha sido castigado con un solo partido por doble amarilla, otros dos suben el nivel a cuatro partidos sin poder jugar y el último se lleva la palma duplicando esta sanción: ocho partidos sin jugar por "agredir a otro, sin causar lesión, estando el juego detenido o a distancia tal que resulte imposible intervenir en un lance de aquel".

Varias personas viendo un partido en el Parque Oliver / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Para el cuadro visitante la penitencia del árbitro ha sido menor: un expulsado que acarreará otros cuatro partidos de sanción. Para todas las suspensiones de más de un encuentro, el trencilla ha explicado lo mismo en el acta, sin embargo, aquí entra la gravedad de la agresión para determinar cuántos partidos se pierde el futbolista.

Un "encontronazo" que ensució el partido

Según las fuentes consultadas por este diario, este partido estaba siendo "muy competido y precioso" para el espectador ahí presente, un intercambio de golpes que reavivaba la lucha por los puestos de la zona noble. Dos goles en el descuento de la primera parte para llegar 1-1 al descanso. El marcador en el minuto 90 plasmaba un 2-2 inconforme para los dos clubes, hasta que un tanto apenas entrando en el añadido del segundo tiempo del Escalerillas, con una consecuente expulsión de uno de sus jugadores por doble amarilla, encenció una chispa que no se pudo apagar y mancharia un acta de un partido que hasta el momento estaba resultando "limpio y competido".

Campo de fútbol del Hernán Cortés, club de Zaragoza / Laura Trives

En el 92', un jugador del Hernán Cortés que ya había tenido algún que otro encontronazo con sus rivales vio cómo la defensa frustraba un ataque prometedor en el centro del campo. Fue ahí cuando este mismo asestó un puñetazo a uno de los jóvenes en el césped y que tras revolcarse después del golpe, se lo devolvió con violencia, empezando así una tangana que tuvieron que parar entre jugadores, cuerpos técnicos y directivas "para que no se llegara a más". Aquí se completaron los cupos de expulsados mencionados anteriormente, con un balance de tres rojas directas para los locales y una para los visitantes.

Desde ambos equipos condenan los hechos sucedidos en la jornada 26 de este grupo de la categoría juvenil y que "aunque sean situaciones muy difíciles de controlar" se deberían "tomar medidas" ante una desgracia que "cada día es más frecuente" en el fútbol aragonés.

Tres minutos de un partido de vital trascendencia

Como es habitual en los partidos que alcanzan 'peaks' de violencia tan altos, el Atlético Escalerillas-Hernán Cortés se suspendió a tres minutos del final, sin contar el añadido. De normal, si este tipo de conflictos surgen a partir del minuto 80 del choque, se suspende el partido y se finaliza manteniendo el resultado, sin embargo y según apunta la Federación, por la "trascendencia clasificatoria del encuentro" se ha acordado la disputa de los tres minutos restantes este próximo 19 de abril a puerta cerrada y en un siete contra diez favorable a los visitantes, un día después de que se jueguen los respectivos partidos de la jornada 27.

A esto se le suma una multa disciplinaria de 150 euros a cada uno de los conjuntos al se considerados como "graves" e ir en contra del "artículo 101 del Código Disciplinario de la RFAF", además de que los dos clubes tendrán que cerrar sus estadios de cara al público en sus dos próximos encuentros que jueguen en casa. El Atlético Escalerillas lo hará frente al CD Ebro el próximo 26 de abril, mientras que el Hernán Cortés ya pasó por encima del CD Miralbueno 14 goles a 0 con sus gradas vacías este pasado fin de semana, cumpliendo así esta parte de la sanción.

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El partido tiene su peso en oro, ya que ambos equipos están en plena disputa por el ascenso de categoría, empatados a 57 puntos en tercera y cuarta posición y a un punto del Silos, que ocupa una de las plazas de equipos que subirían. El Olivar mira de lejos esta lucha con 71 unidades, aunque está pendiente de saber si su Liga Nacional logra mantener la categoría. Todo esto después de que ya se disputase la última jornada liguera, donde ambos lograron ganar sus duelos. El Escalerillas se zafó del Santa Isabel con una 'manita' (0-5) y los del Distrito Universidad golearon al Miralbueno en este partido a puerta cerrada.