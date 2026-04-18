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La SD Tarazona y el CD Teruel, ante dos rivales complicados en Primera Federación

Los de Juanma Barrero visitan este domingo al Algeciras y los de Vicente Parras reciben al Atlético Madrileño

Agüero y Armero, del Tarazona, durante un partido esta temporada.

Agüero y Armero, del Tarazona, durante un partido esta temporada. / SD Tarazona

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Tanto la SD Tarazona como el CD Teruel afrontan este domingo enfrentamientos ante dos rivales complicados en Primera Federación, aunque lo hacen situados en posiciones muy distintas en la clasificación del Grupo 2. Los de Vicente Parras serán los primeros en jugar, a las 12.00 horas, ante uno de los rivales más poderosos de la tabla: el Atlético Madrileño.

Los turolenses, séptimos, tienen en Pinilla la oportunidad de volver a acercarse a los puestos de promoción de ascenso a Segunda División, de los que están ahora a cinco puntos. Su rival, el filial del Atlético de Madrid, sigue en tercera posición y con opciones de atacar el liderato en caso de ganar.

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Por su parte, el Tarazona quiere seguir cogiendo distancia respecto a la zona de descenso, a la que saca ahora un solo punto. Los de Juanma Barrero visitan a las 18.15 horas a un Algeciras asentado en la media tabla y que mira hacia arriba.

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