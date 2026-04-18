El Utebo gana con remontada y se asegura jugar el 'playoff' de ascenso a Primera RFEF

Una importante victoria en Mutilva ha certificado la clasificación del Utebo a puestos de promoción esta temporada. Tras un tempranero gol local en el minuto 11, los de Juan Casajús han tenido que remontar ante la Mutilvera (1-2) con dos tantos prácticamente seguidos de Diego Suárez, en el 51 de partido, y de Iñaki Alberca, en el 52. A falta de 2 jornadas, se mantiene tercero el Utebo con 55 puntos, 6 más que el CD Ebro, al que se enfrentará la próxima semana.

Por su parte, el conjunto arlequinado también ha vencido a domicilio. Los de Javier Genovés se han impuesto en campo del Eibar B y han vuelto a acercarse a la zona noble. El equipo zaragozano, sexto con 49 puntos, está a 5 del Tudelano, que marca la entrada al playoff tras el empate de este sábado.

Por último, la SD Ejea no ha tenido fortuna ante el segundo en la clasificación, el Alavés B (3-0), y reduce sus opciones de permanencia directa a falta de solo dos partidos. Tras la goleada, los de Chechu Dorado se mantienen en la plaza de playout con 34 puntos, a 4 del Náxara, que visita este domingo al colista, el Alfaro, ya descendido.

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Este domingo jugarán los otros dos equipos aragoneses en Segunda RFEF. El Deportivo Aragón, con opciones mínimas de salvación, visita a las 17.00 horas a la SD Logroñés, rival directo. Mientras que, en el Grupo 3, la UD Barbastro, también en la lucha por la permanencia, visita al Torrent, penúltimo, a las 12.00 horas.