El Bayern corona una semana perfecta conquistando su 35ª Bundesliga

El Bayern coronó una semana excelsa con la consecución de su 35ª Bundesliga. Después de eliminar al Real Madrid en Múnich el miércoles, los de Vicent Kompany podían sellar el título liguero ante un Stuttgart que llegaba exigido al Allianz. La derrota del Dortmund este sábado (1-2) ante el Hoffenheim dejaba al Bayern a un empate del título. Con doce puntos de ventaja y cuatro jornadas por jugarse, además de una diferencia de goles significativa (+78 de los bávaros por +30 del Dortmund), era cuestión de tiempo. El rival, el VfB Stuttgart, llegaba con una línea irregular tras ganar a Leipzig (1-0) y Augsburgo (5-2), pero ser eliminado en Europa League por el Oporto. Los de Sebastian Hoeness necesitaban sellar aún su pase a la Champions League. Tiene por delante al Leipzig, con tres puntos más (59) que el Stuttgart (56), mientras por detrás aprietan Hoffenheim (54) y Leverkusen (52).

Rotaciones de Kompany

Kompany rotó su once con ocho caras nuevas tras eliminar al Real Madrid. Solo repetían Stanisic, Kimmich y Luis Díaz, entrando Ito, Min-jae Kim, Davies, Goretzka, Guerreiro, Musiala y Jackson en la alineación titular. Hoeness, por su parte, también introducía cinco cambios respecto al once que ganó al Hamburgo. Jeltsch y Vagnoman en defensa, con Karazor regresando al doble pivote en lugar de Chema, y en ataque, Tiago Tomás y El Khannouss entraban por los sancionados Undav y Demirovic.

Desde el principio se notó la relajación de un Bayern que salió a atacar y divertirse. Propuesta que el Stuttgart aprovechó para atacar con intención aprovechando la laxitud defensiva local. La pelota llegaba con alegría a ambas áreas, golpeando primero los visitantes en una jugada en el minuto 21 en la que El Khannouss pudo conducir para filtrar un pase delicioso a la espalda de la zaga local, donde apareció Fuhrich, para disparar raso junto a la cepa del poste del Bayern.

Tres goles en seis minutos

Diez minutos le duró la alegría a los visitantes, porque a los 32 minutos una jugada personal de Musiala acabó con Raphael Guerreiro empujando el balón a la red. Aún se recomponía el Stuttgart del gol cuando un error en la salida fue aprovechada un minuto más tarde por Nico Jackson para empujar a la red el segundo. Y solo cinco minutos más tarde era Alphonso Davies quien mandaba la pelota al fondo de la portería visitante con un disparo que pegó en Chabot cambiando la dirección del disparo y haciendo imposible que Nubel evitase el tercer gol.

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En la segunda parte Kompany puso caras conocidas en el césped, como Olise y Kane, quien hizo el cuarto a los 52 minutos en un rechace tras un córner. Gol que dejaba certificado el triunfo y el alirón, si no lo estaba ya. La segunda mitad fue de dominio incontestable de los bávaros ante un Stuttgart que bajó los brazos y entendió que no era su guerra. Chema, que salió en la segunda mitad, maquilló el marcador con un golazo en el minuto 87, pero la Bundesliga estaba ya sentenciada y el Stuttgart tendrá que ganarse la plaza de Champions en las tres últimas jornadas de campeonato.