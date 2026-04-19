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Primera RFEF

El CD Teruel saca un punto en Pinilla ante el Atlético Madrileño y sigue mirando al 'playoff' (0-0)

La SD Tarazona se mide al Algeciras a domicilio a las 18.15 horas

El Teruel saca un punto en Pinilla ante el Atlético Madrileño y sigue mirando al 'playoff'.

El Teruel saca un punto en Pinilla ante el Atlético Madrileño y sigue mirando al 'playoff'. / CD Teruel

Bruno Palacio

El CD Teruel ha obtenido este domingo otro importante punto en casa contra el Atlético Madrileño (0-0) tras un partido sin goles frente a uno de los candidatos al ascenso de categoría. Un empate que permite a los aragoneses seguir mirando hacia el playoff del Grupo 2 de Primera Federación, del que están ahora a 6 puntos a falta de 5 jornadas para que finalice la competición.

Varios jugadores del Teruel y del Atlético Madrileño, durante una acción a balón parado.

Varios jugadores del Teruel y del Atlético Madrileño, durante una acción a balón parado. / CD Teruel

Los de Vicente Parras, que tiene el objetivo de la permanencia virtualmente cumplido tras haber sumado 18 puntos de los últimos 36 en juego, visitan el próximo fin de semana un Hércules asentado en la media tabla y al que sacan solo una victoria de ventaja en la clasificación.

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El otro conjunto aragonés de Primera RFEF, la SD Tarazona, visita este domingo a las 18.15 horas al Algeciras.

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