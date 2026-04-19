Primera RFEF
El CD Teruel saca un punto en Pinilla ante el Atlético Madrileño y sigue mirando al 'playoff' (0-0)
La SD Tarazona se mide al Algeciras a domicilio a las 18.15 horas
El CD Teruel ha obtenido este domingo otro importante punto en casa contra el Atlético Madrileño (0-0) tras un partido sin goles frente a uno de los candidatos al ascenso de categoría. Un empate que permite a los aragoneses seguir mirando hacia el playoff del Grupo 2 de Primera Federación, del que están ahora a 6 puntos a falta de 5 jornadas para que finalice la competición.
Los de Vicente Parras, que tiene el objetivo de la permanencia virtualmente cumplido tras haber sumado 18 puntos de los últimos 36 en juego, visitan el próximo fin de semana un Hércules asentado en la media tabla y al que sacan solo una victoria de ventaja en la clasificación.
El otro conjunto aragonés de Primera RFEF, la SD Tarazona, visita este domingo a las 18.15 horas al Algeciras.
- Condenada a pagar 3.240 euros por volver a un bar de Torrero donde tiene prohibida la entrada
- Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
- Ander Herrera entra en el negocio porcino en Aragón con una granja para 7.200 cerdos en Sádaba
- La urbanización más 'fresca' de Zaragoza que demuestra que no todo se hizo mal en los 60: 'No queda un piso libre
- La Recopa se da cita en la previa de una final para el Real Zaragoza
- El Real Zaragoza pierde su gran oportunidad ante el Ceuta (2-2)
- La construcción de más de una decena de pisos de lujo en un histórico solar del centro de Zaragoza, cada vez más cerca
- Bar Miguel, en Zaragoza, un sitio 'de toda la vida' con bocadillos de calamares a 3,50 euros: 'Comida casera, de la abuela y buena