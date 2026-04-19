Segunda RFEF
El Deportivo Aragón pierde en Logroño y desciende de forma matemática a Tercera RFEF (1-0)
En el Grupo 3, la UD Barbastro gana con remontada al Torrent a domicilio y se aferra a sus opciones de salvación (1-2)
El Deportivo Aragón ha terminado este domingo con una lenta agonía que lo mantenía vivo hasta ahora en su intento de mantener la categoría. El filial del Real Zaragoza ha perdido en su visita a la SD Logroñés (1-0) y ha certificado así su descenso de forma matemática a la Tercera Federación cuatro años después.
Los de Emilio Larraz han mantenido la igualdad en el marcador sin goles para ningún equipo durante los 90 minutos del tiempo reglamentario y ante un rival que ocupa también puestos de descenso. Sin embargo, un gol del conjunto local en el 3 del descuento ha terminado de hundir al club blanquillo, que tendrá que disputar todavía dos partidos de Liga más estando ya descendido, ante el líder Real Unión el próximo fin de semana y en Beasain la última jornada.
Por su parte, el otro conjunto aragonés de Segunda RFEF que ha jugado este domingo, la UD Barbastro, sí ha logrado una importantísima victoria que le permite seguir abrazando el sueño de la salvación y aferrarse a sus opciones de permanencia en el Grupo 3 hasta el final del campeonato. Los de Dani Martínez han vencido a domicilio al Torrent (1-2) para situarse de nuevo en la posición de playout, a solo 2 puntos del Castellón B, su próximo rival.
Después de encajar en el minuto 23, Toni Gabarre ha empatado el encuentro desde el punto de penalti en el 35 y ha culminado la remontada en el 68 para dar a los altoaragoneses 3 puntos vitales. Ahora, el Barbastro afronta su próximo compromiso en casa ante los castellonenses como una final, antes de visitar al líder, el Sant Andreu, en la última jornada.
- Condenada a pagar 3.240 euros por volver a un bar de Torrero donde tiene prohibida la entrada
- Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
- Ander Herrera entra en el negocio porcino en Aragón con una granja para 7.200 cerdos en Sádaba
- La urbanización más 'fresca' de Zaragoza que demuestra que no todo se hizo mal en los 60: 'No queda un piso libre
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'No es momento de dar un paso adelante como equipo, sino individualmente
- La Recopa se da cita en la previa de una final para el Real Zaragoza
- El Real Zaragoza pierde su gran oportunidad ante el Ceuta (2-2)
- Bar Miguel, en Zaragoza, un sitio 'de toda la vida' con bocadillos de calamares a 3,50 euros: 'Comida casera, de la abuela y buena