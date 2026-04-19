El Deportivo Aragón pierde en Logroño y desciende de forma matemática a Tercera RFEF (1-0)

El Deportivo Aragón ha terminado este domingo con una lenta agonía que lo mantenía vivo hasta ahora en su intento de mantener la categoría. El filial del Real Zaragoza ha perdido en su visita a la SD Logroñés (1-0) y ha certificado así su descenso de forma matemática a la Tercera Federación cuatro años después.

Los de Emilio Larraz han mantenido la igualdad en el marcador sin goles para ningún equipo durante los 90 minutos del tiempo reglamentario y ante un rival que ocupa también puestos de descenso. Sin embargo, un gol del conjunto local en el 3 del descuento ha terminado de hundir al club blanquillo, que tendrá que disputar todavía dos partidos de Liga más estando ya descendido, ante el líder Real Unión el próximo fin de semana y en Beasain la última jornada.

Por su parte, el otro conjunto aragonés de Segunda RFEF que ha jugado este domingo, la UD Barbastro, sí ha logrado una importantísima victoria que le permite seguir abrazando el sueño de la salvación y aferrarse a sus opciones de permanencia en el Grupo 3 hasta el final del campeonato. Los de Dani Martínez han vencido a domicilio al Torrent (1-2) para situarse de nuevo en la posición de playout, a solo 2 puntos del Castellón B, su próximo rival.

Después de encajar en el minuto 23, Toni Gabarre ha empatado el encuentro desde el punto de penalti en el 35 y ha culminado la remontada en el 68 para dar a los altoaragoneses 3 puntos vitales. Ahora, el Barbastro afronta su próximo compromiso en casa ante los castellonenses como una final, antes de visitar al líder, el Sant Andreu, en la última jornada.