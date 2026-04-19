Del gol a los 14 segundos al penalti de Pablo Marín, la final de Copa en 5 instantes

14 segundos. El cabezazo de Barrenetxea y el gol soñado.

En solo 14 segundos, la Real Sociedad se adelantó en el marcador. Un balón largo sobre el sector derecho de la defensa del Atlético puso en evidencia la estructura del equipo rojiblanco. No alcanzó Nahuel Molina a despejar, tampoco Giuliano Simeone en el siguiente bote y el balón cayó en Gonçalo Guedes. Su buen centro lo remachó de cabeza Ander Barrenetxea, 12 centímetros más bajo que su marcador, Matteo Ruggeri. A Juan Musso lo superó el remate junto al poste. Se lo coló en la red mansamente.

Minuto 18 y 3 segundos. El impacto y el empate de Lookman.

Fichado en el pasado mercado de invierno al Atalanta, Ademola Lookman insistió en su impacto decisivo en este Atlético de Madrid, con el gol del empate para nivelar el tanto tan rápido de su adversario. Avanzó Julián Alvarez por el medio, imponente en su conducción, hasta conectar con Griezmann. La pared del francés hacia el argentino terminó en los pies de Lookman: controló con la derecha y remató cruzado con la izquierda, desde fuera del área, lejos del alcance de la estirada de Unai Marrero.

Minuto 42 y 48 segundos. El penalti de Musso a Guedes.

Cuando el partido estaba en una fase de indecisión, más dominado por la Real Sociedad que por el Atlético de Madrid, una falta botada por Carlos Soler desde tres cuartos de campo a la zona del punto de penalti creó el caos en el equipo rojiblanco, con una salida a destiempo, tardía, de Juan Musso, que arrolló a Gonçalo Guedes tras su impacto del balón con la cabeza. Los brazos del portero argentino golpearon al extremo portugués, que quedó en el suelo. El árbitro, Javier Alberola, señaló penalti. Lo transformó Oyarzabal.

Minuto 82 y 24 segundos. El golazo de Julián Alvarez.

Cuando el partido se acercaba al final, ya por el minuto 82 y 24 segundos, Julián Alvarez forzó la prórroga con una acción de estrella. La controló de tacón con la derecha, se la perfiló hacia la izquierda y soltó un zurdazo imparable para Unai Marrero para provocar el tiempo extra y aliviar las prisas del equipo rojiblanco. La segunda parte de ‘La Araña’ fue como se esperaba, con responsabilidad, desborde y un gol crucial para su conjunto.

Tanda de penaltis. De las paradas de Marrero al lanzamiento decisivo de Pablo Marín.

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El 2-2 de la prórroga envió la final de la Copa del Rey a la tanda de penaltis. Falló primero Alexander Sorloth, al que le paró el tiro Unai Marrero. Después marcó Carlos Soler para dar la ventaja a la Real Sociedad. Luego falló Julián Alvarez, con otra parada del portero blanquiazul. La intervención de Musso a Oskarsson alimentó la fe del Atlético, pero ya nadie falló. Ni Nico González, ni Luka Sucic, ni Thiago Almada, ni Aihen Muñoz, ni Álex Baena, ni Pablo Marín, que completó la victoria con un lanzamiento a la escuadra.