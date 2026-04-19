El Monzón tira de épica para ganar en Binéfar y se pone segundo tras el empate entre el Cuarte y el Calamocha

El Atlético Monzón se une a la pelea por el ascenso directo en el grupo aragonés de Tercera RFEF tras remontar en Binéfar (1-2) y terminar el partido con un jugador menos. Los montisonenses suman 3 puntos que los colocan segundos, con los mismos puntos que el Calamocha, que es tercero, y a solo una victoria del Cuarte, después del empate sin goles entre ambos.

En la zona baja, el Casetas goleó al Tamarite con uno menos y se mantiene vivo en la lucha por la permanencia, mientras que el Utrillas venció en Zuera provocando su descenso matemático y colocándose él con los mismos 28 puntos que el Belchite, que marca la permanencia a falta de tres jornadas después de perder ayer en Épila.

También ha ganado este domingo en el Grupo 17 de Tercera Federación el Andorra en La Almunia y el Caspe ante el Almudévar. En empate terminaron el Illueca-Cariñena y el Robres-SD Huesca.