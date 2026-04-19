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El Monzón tira de épica para ganar en Binéfar y se pone segundo tras el empate entre el Cuarte y el Calamocha

El Casetas golea al Tamarite para seguir con vida y el Utrillas gana en Zuera provocando su descenso matemático

Once titular del Monzón antes del partido ante el Binéfar en Los Olmos.

Once titular del Monzón antes del partido ante el Binéfar en Los Olmos. / Atlético Monzón Alumbra

Bruno Palacio

El Atlético Monzón se une a la pelea por el ascenso directo en el grupo aragonés de Tercera RFEF tras remontar en Binéfar (1-2) y terminar el partido con un jugador menos. Los montisonenses suman 3 puntos que los colocan segundos, con los mismos puntos que el Calamocha, que es tercero, y a solo una victoria del Cuarte, después del empate sin goles entre ambos.

En la zona baja, el Casetas goleó al Tamarite con uno menos y se mantiene vivo en la lucha por la permanencia, mientras que el Utrillas venció en Zuera provocando su descenso matemático y colocándose él con los mismos 28 puntos que el Belchite, que marca la permanencia a falta de tres jornadas después de perder ayer en Épila.

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También ha ganado este domingo en el Grupo 17 de Tercera Federación el Andorra en La Almunia y el Caspe ante el Almudévar. En empate terminaron el Illueca-Cariñena y el Robres-SD Huesca.

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