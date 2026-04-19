El Monzón tira de épica para ganar en Binéfar y se pone segundo tras el empate entre el Cuarte y el Calamocha
El Casetas golea al Tamarite para seguir con vida y el Utrillas gana en Zuera provocando su descenso matemático
El Atlético Monzón se une a la pelea por el ascenso directo en el grupo aragonés de Tercera RFEF tras remontar en Binéfar (1-2) y terminar el partido con un jugador menos. Los montisonenses suman 3 puntos que los colocan segundos, con los mismos puntos que el Calamocha, que es tercero, y a solo una victoria del Cuarte, después del empate sin goles entre ambos.
En la zona baja, el Casetas goleó al Tamarite con uno menos y se mantiene vivo en la lucha por la permanencia, mientras que el Utrillas venció en Zuera provocando su descenso matemático y colocándose él con los mismos 28 puntos que el Belchite, que marca la permanencia a falta de tres jornadas después de perder ayer en Épila.
También ha ganado este domingo en el Grupo 17 de Tercera Federación el Andorra en La Almunia y el Caspe ante el Almudévar. En empate terminaron el Illueca-Cariñena y el Robres-SD Huesca.
- Condenada a pagar 3.240 euros por volver a un bar de Torrero donde tiene prohibida la entrada
- Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
- Ander Herrera entra en el negocio porcino en Aragón con una granja para 7.200 cerdos en Sádaba
- La urbanización más 'fresca' de Zaragoza que demuestra que no todo se hizo mal en los 60: 'No queda un piso libre
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'No es momento de dar un paso adelante como equipo, sino individualmente
- La Recopa se da cita en la previa de una final para el Real Zaragoza
- El Real Zaragoza pierde su gran oportunidad ante el Ceuta (2-2)
- Bar Miguel, en Zaragoza, un sitio 'de toda la vida' con bocadillos de calamares a 3,50 euros: 'Comida casera, de la abuela y buena