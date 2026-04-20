El Boca Juniors de Ander Herrera gana a River Plate en el Superclásico en el Monumental

La noche de este domingo se ha celebrado uno de los partidos de fútbol con más expectación en Argentina y una de las citas deportivas de mayor renombre en todo el mundo. El segundo Superclásico de la temporada, el encuentro que enfrenta a River Plate y a Boca Juniors, se disputó ayer a las 22.00 hora española con victoria visitante en El Monumental (0-1).

El club xeneize celebra la victoria del Superclásico ante River Plate en El Monumental. / Boca Juniors

Allí estuvo Ander Herrera, que disfrutó de cerca de 20 minutos sobre el terreno de juego con la ventaja de su equipo ya reflejada en el marcador. El exzaragocista entró en el minuto 73, después de que Leandro Paredes, a quien sustituyó, hubiera anotado el gol de Boca en el 6 del descuento de la primera parte desde los 11 metros.

El canterano del Real Zaragoza, que marcó su primer gol con el club xeneize la madrugada del pasado miércoles en el duelo de la Copa Libertadores ante el Barcelona de Guayaquil, siendo además el primer futbolista español en anotar con la camiseta de Boca Juniors, vio la amarilla en el minuto 93 del Superclásico por una pérdida de tiempo. Al finalizar el choque, Herrera celebró el triunfo a través de una publicación en sus redes sociales.

El deportista bilbaíno, que ha estado cerca de regresar al club blanquillo en varias ocasiones, sigue muy ligado a la capital aragonesa a través de varios negocios, tanto en el sector porcino, con inversiones para levantar una macrogranja en la localidad zaragozana de Sádaba, en las Cinco Villas, como en el de la hostelería, a través del restaurante Semana Fantástica, cuya propiedad comparte con el también exzaragocista Pablo Alcolea.