El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
El técnico del Sant Andreu sufrió un infarto el pasado jueves y el sábado abandonó la UCI
Natxo González ha recibido la mañana de este lunes el alta médica y ya puede regresar a casa y continuar allí con su proceso de recuperación. El entrenador de la UE Sant Andreu sufrió el pasado miércoles a última hora un infarto que obligó a ingresarlo de urgencia y, tras una operación exitosa esa misma noche, pudo abandonar la UCI para pasar a planta el sábado.
Ahora, el propio Sant Andreu ha comunicado que Natxo González ha recibido ya el alta por parte de las autoridades médicas del hospital y puede regresar a su hogar. "Acabamos de recibir una gran noticia", publica el club de la ciudad condal su cuenta oficial de X refiriéndose al extécnico del Real Zaragoza durante la temporada 2017-2018.
En este sentido, varios de sus actuales jugadores han ido a visitarle este mañana al hospital de Barcelona en el que se encontraba ingresado y le han dado un obsequio de valor incalculable. La entidad catalana logró este domingo el ascenso a Primera Federación después de vencer al Reus en casa y convertirse en líderes matemáticos del Grupo 3 de Segunda RFEF a falta de 2 jornadas.
El Sant Andreu de Natxo González deberá disputar todavía dos compromisos de Liga habiéndose hecho ya con el título. Este fin de semana se enfrentarán a domicilio al Alcoyano, cuarto en la tabla y que quiere asegurar su clasificación a puestos de playoff. Por último, los barceloneses recibirán en la última jornada al único club aragonés en el Grupo 3 de la categoría, la UD Barbastro, que llegará al Narcís Sala en plena lucha por la salvación.
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