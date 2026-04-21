El Barça se cita con el Mónaco para entrar en el 'play off' de la Euroliga

En Mónaco espera al Barça el billete que ha de recoger para entrar en el 'play off' de la Euroliga. En la misma pista donde hace 12 días sucumbió con estrépito, ofreciendo malas sensaciones ante un rival que solo tenía ocho jugadores en pie. Ante el mismo rival que le echó de los cuartos de final en la pasada campaña y que perdió en la pista del Panathinaikos (87-79).

El nuevo duelo ofrece la oportunidad definitiva del resarcimiento y el acceso a los cuartos de final, pese a que a los azulgranas les esperará después el ogro Olympiacos. Se la ganó merecidamente el Barça en una sólida actuación frente al Estrella Roja a partir de un demoledor inicio (la ventaja llegó a ser de 22 puntos, 60-38) que le permitió capear la crisis sin temer por el resultado. Siempre conservó 7 puntos como mínimo (79-70), muchos a 1.19 del final para que el cuadro serbio pudiera remontarlos.

Uno de los tres árbitros marca uno de los triples de Clyburn. / Dani Barbeito / SPO

Clyburn levanta a la grada

Pocas veces el público se pone en pie, y nunca a los 9 minutos de partido. Tiene que suceder algo extraordinario que lo merezca. Sucedió y fue merecido. El momento en el que Will Clyburn era sustituido. Se marchaba momentáneamente para tomarse un respiro después de una exhibición, con el 6 de 7 en triples, encadenando los seis primeros sin fallo: 18 puntos (19 de valoración) que fueron fundamentales (29-21) en el primer cuarto para que el Barça saliera disparado hacia el triunfo en un Palau entusiasmado desde el comienzo, pero desconfiado de los suyos. Muchas butacas vacías para una cita límite.

La brecha abierta por Clyburn se mantuvo un buen rato vigente mientras estaba sentado. Se amplió incluso (37-26) gracias a un rapto de inspiración de Willy Hernangómez, que anotó tres canastas seguidas. Tan valioso fue puntuando como reboteando (cuatro, dos ofensivos) y taponando. El Barça aventajaba en ese momento en seis capturas (14 a 8) al equipo más reboteador de la competición y el segundo en ofensivos.

Xavi Pascual reacciona enfadado en una fase del partido. / Dani Barbeito / SPO

Barriendo los aros

Cuando volvió, Clyburn no era el mismo, aunque tuvo el honor de plasmar la máxima ventaja (47-33) en el descanso y ampliarla en la reanudación. Punter ya había calentado la muñeca (14). Pascual reprimió las rotaciones, reacio a tocar lo que funcionaba. Miles Norris no puntuaba, pero barría bajo los aros (24 rebotes a 15).

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Al Barça le quedaban balas por disparar, como un Shengelia que había sido sustituido a los tres minutos con dos faltas. Salió en el quinteto de la segunda mitad y sumó, amparando el grupo cuando el Estrella Roja empezó a recortar diferencias. Codi McIntyre se había sumado a la comeptición de triples y Moneke se centró en recuperar balones bajo la canasta azulgrana. Demasiado tarde.