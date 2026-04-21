Marc Barceló gana la plata en el Mundial de ajedrez Relámpago Sub-10 tres días después de lograr el oro en Rápidas

El tarraconense Marc Barceló, de 9 años, sigue haciendo historia en el Campeonato del mundo de ajedrez que se disputa en estos días en la ciudad serbia de Vrnjacka-Banja. Solo tres días después de colgarse el oro en la disciplina de Rápidas, Barceló ha ganado la plata en el Mundial de ajedrez Relámpago sub-10 en Serbia.

El catalán comenzó su participación con dos victorias y dos tablas, para luego encadenar una victoria tras otra. Su único tropiezo lo sufrió en la décima partida de las once que disputó, cayendo ante el ruso Fedor Andr Sildenikov. Eso le terminó costando el oro, porque a la conclusión los dos estaban empatados, con 9 puntos de 11 posible, pero el triunfo del ruso sobre Barceló le permitía subir a lo más alto del podio. Barceló sale de Serbia confirmado como una de las estrellas emergentes del ajedrez mundial ya que a sus 9 años ha encadenado en cuatro meses dos oros y dos platas en Mundiales. No hay ningún jugador de su edad con ese palmarés. Marc, que llegaba a Serbia con un Elo de 2161 (siendo el que más puntos tenía) ha subido su puntuación tras esta actuación deslumbrante.

El pasado mes de enero, EL PERIÓDICO visitó al joven prodigio tarraconense en su casa. En el reportaje de Francisco Cabezas y Jordi Cotrina, el joven afirmaba que "el ajedrez, para mí, es como un juego. Pierdes, ganas, como en todos los juegos". Y Marc Barceló Melnyk, que nació un 22 de agosto de 2016 en Tarragona, amplía su sonrisa, pícara, mientras se recuesta en la silla.

Un talento precoz

A los siete años, en el verano de 2024, comenzó a jugar a ajedrez con su padre, Javier, nacido en Zaragoza y que se dedica a la industria informática. Le enseñó a mover las piezas. En su familia no había tradición. Tampoco en la de su esposa, Olena, ucraniana nacida en Kiev, especializada en análisis de datos y que llegó a España hace 15 años. Olena admite no saber jugar. Ambos miran a Marc con una mezcla de orgullo y protección. Su hijo es uno de los mayores talentos precoces que ha dado la historia del ajedrez –en diciembre se proclamó campeón mundial de ajedrez relámpago y subcampeón en rápidas–, con registros que, a sus nueve años, ni siquiera habían alcanzado leyendas como Magnus Carlsen o Gary Kasparov.

Entre quienes trabajan en su preparación se encuentran el Maestro Internacional venezolano José Sequera, el histórico campeón español Miguel Illescas (Gran Maestro Internacional) y Francesc Farran (Maestro FIDE), alma del Club Escacs Tarragona. Marc Barceló es el segundo jugador más joven en la historia en llegar a los 2.200 puntos ELO [el sistema utilizado para calificar a los jugadores], sólo por detrás de otro niño de su generación, el francés Luca Protopopescu (27 de marzo de 2016). Marc tiene en su cuarto el diploma que le acaba de llegar, el de Maestro Candidato (ya solo por debajo de Maestro FIDE, Maestro Internacional y Gran Maestro). Mientras, el argentino Faustino Oro (14 de octubre de 2013) está a una norma de lograr el título de Gran Maestro de ajedrez y convertirse en uno de los ajedrecistas más precoces en hacerlo.

Noticias relacionadas

Barceló tiene una foto de Carlsen. «Es mi ídolo. También Kasparov y Bobby Fischer», admite convencido. «He visto muchas de sus partidas». Son pensamientos que le acompañan hasta la cama. «Cuando sueño, imagino posiciones de ajedrez. Sueño que estoy jugando una partida», confiesa el joven ajedrecista.